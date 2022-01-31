Региональный бизнес хочет получить прямой доступ к концессиям

На минувшей неделе профильные комитеты регионального парламента рассмотрели перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Перечень был согласован и вынесен на рассмотрении сессии, что пройдет на этой неделе. Однако в ходе обсуждения на комитете по строительству и ЖКХ у депутатов возник ряд интересных вопросов.

— Вы министр экономического развития региона. Нужно понять ситуацию: почему возможности вхождения в крупные проекты у новосибирских компания иные, чем у тех, кто организовался недавно, но почему-то называется крупными федеральными игроками? Видимо, они имеют иной доступ к кредитным ресурсам, чем наши компании? — поинтересовался у Льва Решетникова председатель комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Александр Терепа. — Наверное, нужно смотреть и проявлять какое-то внимание к новосибирским компаниям? Тогда ответы на многие вопросы родятся сами собой.

Так, депутаты поинтересовались,. Например, ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» (УК — 100 тысяч рублей, создана в январе 2021 года, зарегистрирована в Москве), которая будет строить в Новосибирской области 6 школ и претендует еще на 3. Уставный капитал ООО «Сибирский медицинский проект» (Москва), которая планирует строить поликлинику в микрорайоне ОбьГЭС стоимостью 1,8 млрд рублей, — 10 тысяч рублей (создано в октябре 2019 года). ООО «Сибирская концессионная компания» — 50 тысяч рублей, зарегистрирована в Новосибирске, создана в июле 2016 года — строит четвертый мост и 7 поликлиник.

Он отметил, что часть проектов, которые внесены в перечень, согласовываются депутатами уже не первый год, но не находят интереса со стороны федеральных игроков и не достаются местным компаниям.

— Нужно искать пути решения и останавливать бессмысленную работу, — заявил Терепа.

Лев Решетников пояснил, что крупные транснациональные компании сегодня создают новые юрлица с УК в 10 тысяч рублей под новые проекты.

— С точки зрения выбора инвесторов — мы все делаем по закону. Нам бы хотелось видеть в таких конкурсах больше новосибирских компаний, и мы постоянно ведем с местным бизнесом такой диалог, — отметил Решетников. — Раньше мне говорили, что это неинтересно, что не хотят брать на себя ответственность за проекты на 10-15 лет, что на региональном рынке нет операторов с необходимыми компетенциями. Но в последнее время ситуация начала меняться. Все понимают, что у страны нет вариантов, кроме как наращивать инвестиции в инфраструктуру, поэтому бизнес начал пробовать входить в такие проекты. Хочется видеть новосибирские компании в крупных инфраструктурных проектах.

Чиновник также отметил, что в теме доступа к концессионным проектам много эмоций, но если в них разобраться, то можно увидеть, что отказы в участии получают не только новосибирские, но и инорегиональные компании.

— Что касается перечня, то мы постоянно ведем переговоры с инвесторами. Ситуация меняется каждый год. Возможно, в следующем году конъюнктура рынка изменится, найдется инвестор под проекты, которые ранее были не востребованы, — добавил Лев Решетников.

Он также пояснил, что большая часть налогов по концессионным проектам остается на территории: налог на имущество и НДФЛ. Для этого Минэкономразвития уговаривает частные структуры регистрироваться в Новосибирской области.

— Но принимать это решение или нет — право компании. Здесь тонкая грань, перешагнув которую можно получить проблемы с антимонопольным законодательством, — добавил он.

Резюмируя обсуждение, Александр Терепа рекомендовал Минэкономразвития более щепетильно подходить к оценке инвесторов.

— Если они работают на кредитные средства, которые получают через какие-то финансовые схемы, то и наши компании могли бы также работать. Рассматривая инвестиционные возможности, нужно видеть, что экономика региона идет вперед не менее быстрыми темпами, чем объем средств, вложенных в концессию и бюджетных обязательств по ним, — добавил Терепа.

Отметим, что региональный бизнес уже неоднократно пытался получить прямой доступ к концессиям, которые реализуются в области за федеральные деньги. Однако пока это удается сделать только в качестве субподрядчиков, иногда не первой и даже не второй очереди. Между тем, у многих новосибирских застройщиков есть опыт строительства школ, спортивных центров, учреждений здравоохранения.