В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

В ближайшее время областной оперативный штаб по противодействию коронавирусу рассмотрит ряд предложений регионального управления Роспотребнадзора, касающихся возможных новых ограничений. Это связано с ростом темпов заболеваемости. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Щербатов. О каких ограничениях идет речь, он не уточнил.

По информации Щербатова, в Новосибирской области уже официально зарегистрирован штамм «омикрон».

— В основном это завозные случаи, — сообщает Щербатов. — Наибольший рост приходится на Новосибирск. Что касается действующих ограничений, то дистант для школьников может благоприятно сказаться на ситуации, так как за минувшую неделю зарегистрирован рост детской заболеваемости на 73%.

При этом, по информации областного Минздрава, в настоящее время идет максимальная нагрузка на первичное звено медпомощи.

— На первичное звено нагрузка запредельная, — сообщает министр здравоохранения Константин Хальзов. — Но за неделю мы смогли совместно с Минцифры отработать все звонки. По линии Минтранса идет поддержка в части предоставления транспортных средств — до 150 в неделю. Дополнительно привлекаем ресурсы медицинских университета и колледжей.

По информации, озвученной в ходе оперативного совещания, за минувшую неделю выявлены 37 тысяч заболевших (+75%), за минувшие сутки — 634, госпитализирован 71 человек. В Новосибирске коронавирус выявлен более чем у тысячи школьников (+896) в 953 классах. Все школы, кроме начального звена и 11 классов, переведены на дистанционное обучение.

— Еще один пакет мер, который может потребоваться, — ограничение деятельности каких-то отраслей и сфер экономики, по аналогии с развлекательными центрами. Но это в крайнем случае и будет сопровождаться мерами господдержки, — пояснял Травников.

Напомним, на минувшей неделе, объявляя о введении всеобщего карантина в школах региона, губернатор Андрей Травников предупреждал, что в случае ухудшения ситуации в регионе будут вводиться дополнительные ограничения. В частности, он говорил об максимальном переводе на дистант сотрудников в возрасте 65+. Следующий этап, если ситуация будет обостряться, — сокращение процента наполняемости спортивных и культурных объектов.