Маленькой Софии с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

София Ильина родилась раньше срока, весила меньше килограмма и перенесла инсульт. Затем потребовались три операции на глазах.

— Развивалась дочь с большим отставанием, в полтора года врачи диагностировали ДЦП. Сразу после постановки диагноза мы начали лечение. За свой и госсчет ездили в реабилитационные клиники на массаж и лечебную физкультуру, занятия с логопедом-дефектологом. Результаты есть! В год и два месяца София сделала первые шаги, в три начала говорить. Сейчас она ходит в обычный детский сад и на танцы – благодаря им улучшилась координация, дочка перестала постоянно падать при ходьбе, научилась прыгать, — рассказывает мама Софии Алена Ильина.

У девочки нарушены речь и походка, координация движений и равновесия, функции правой руки. Врачи говорят, что прекращать лечение нельзя.

— Ребенок нуждается в реабилитационном лечении. Наша цель – развить речь, скорректировать тонус мышц и укрепить их, увеличить объем движений, улучшить качество ходьбы, физическое и психоэмоциональное состояние Софии, — говорит Вусала Гурбанова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 248 093 рубля. Семья Софии не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Пожалуйста, помогите нам попасть на реабилитацию в томский центр «Шаг вперед»! Сами мы нужную сумму собрать не в состоянии, — просит Алена.

Помочь Софии можно по ссылке.