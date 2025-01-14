Жители Октябрьского района остались без отопления и горячей воды

Отопление в Октябрьском районе отключили в районе пяти утра 14 января и уже к 10:00 по местному времени температура в квартирах опустилась до + 18 С. Жители жалуются на холодные батареи и отсутствие горячей воды в кранах.

— Температура в квартире стремительно снижается. За окном -10. В окна — сквозит, — рассказывает жительница высотки по Бориса Богаткова, 208/2.

Подачу тепла в квартиры обещают восстановить до 21:00. На данный момент, согласно данным интерактивной карты жизнеобеспечения Новосибирска, в районе станции метро «Золотая Нива» без тепла и горячей воды остаются более ста домов.

Уточняется, что причиной отключения стала авария на теплосетях по улице Кошурникова.

— Устранение дефекта на Т2 ду 700 мм в ТК2310 по ул. Кошурникова. Отключить участок т/трассы 2 ДУ 700 ТК 2310 до ТК 0506Б по ул. Кошурникова и от ТК 0506Б до ТК0510 по ул Бориса Богаткова ЦТПо-4, — поясняют на сайте.

Директор департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков отметил на аппаратном совещании 14 января, что с 29 декабря 2024 по 13 января 2025 на теплосетях в городе было 23 отключения, из них 19 внеплановых. Отопление было отключено в 208 объектах. Среднее время устранения дефектов — 4,7 часов. По горячей воде отключения были на 212 объектах, среднее время устранения — 6 часов. Аварию, которая произошла 14 января, он не прокомментировал.

Ранее редакция сообщала о том, что 1 января без электричества в Новосибирске остались почти 650 домов.