На Крещение в Новосибирске будут работать пять купелей

В воскресенье, 19 января, православные верующие Новосибирска будут отмечать Крещение Господне. Это одно из важнейших таинств в христианской церкви. В русских православных церквях накануне Крещения Господня, в Крещенский Сочельник, проводят всенощное бдение. Освящение воды начинается с утра 18 января и продолжается весь праздник Крещения —19 января.

По правилам крещенские проруби вырубают во льду в виде креста, или же Крест ставится рядом. Воду в проруби обязательно освящают. Горожане окунаются в прорубь в ночь с 18 на 19 и весь день 19 января.

В Новосибирске в этом году будут работать пять купелей. Как сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города Сергей Куценко, разработан план взаимодействия правоохранительных органов, спасателей и медиков на время Крещенских купаний, взяты пробы воды в местах размещения купелей.

По его словам, купели будут расположены в следующих локациях:

В Октябрьском районе в протоке реки Обь около ЖК «Европейский берег», где ожидается около 3 тысяч новосибирцев,

В Ленинском районе — в районе микрорайона Затон, около 3 тысяч человек,

В Советском районе — у моря Обского на пляже Бумеранг, около 3 тысяч человек,

В Центральном округе — на озере Жемчужина Сибири

В Калининском районе — на озере Спартак — до 9 тысяч человек.

Напомним, по данным ГУ МЧС региона, в прошлом году в Крещенских купаниях приняли участие 23 414 жителей региона. В области работала 31 оборудованная купель. В Новосибирске прошли обряд омовения 13 882 человека. Самым популярным местом стала купель на озере Спартак в Новосибирском районе. Она собрала порядка 5 000 человек.

Народные приметы гласят, что погода в Крещенский сочельник может предсказать, какой будет год. Если будет сильный ветер с юга, то лето придет с дождями и грозами. Метель в этот день говорит о неудачной весне через три месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночь с 6 на 7 января в рождественских службах приняли участие 16 тысяч жителей региона. Они проходили в 57 населенных пунктах в 93 церковных объектах.