Маленькому Никите Юрьеву требуется лечение

При рождении Никита перенес кислородное голодание, после выписки из роддома мало ел, плохо спал и почти не двигался. Однако врачи говорили, что это пройдет.

— И только когда сыну исполнилось два месяца, невролог направил нас на обследование, которое выявило поражение головного мозга. А в три года у Никиты начались приступы эпилепсии, и ему назначили противосудорожные препараты. Мы возим сына на лечение. Никита научился ползать, вставать, может сделать несколько шагов, держась за мою руку. Но его очень сильно шатает, и он часто падает – у сына проблемы с равновесием и слабые мышцы. Лекарства от эпилепсии не дают ожидаемого эффекта, нужны новые обследования, консультации специалистов, индивидуальная программа реабилитации, — рассказывает мама Никиты Александра Юрьева.

У ребенка генерализованная эпилепсия, детский церебральный паралич, задержка речевого развития.

— Он нуждается в госпитализации для обследования и проведения курса реабилитации, направленного на восполнение отсутствующих навыков, связанных с двигательной, умственной и речевой активностью, развитие координации движений и равновесия, улучшение психоэмоционального состояния, — говорит Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 241 023 рубля. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить лечение мы не можем. Работает только муж, он занимается ремонтом компьютеров, но его доход в последнее время сильно уменьшился. У нас в семье еще двое маленьких детей – годовалый сын и дочка-первоклассница. Большая часть денег уходит на лечение Никиты. Помогите нам, пожалуйста! — просит Александра.

Помочь Никите можно по ссылке.