В госпабликах Новосибирской области растёт количество положительных отзывов

За последний год жители Новосибирской области стали значительно активнее использовать госпаблики как средство взаимодействия с органами власти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

― Пользователи соцсетей всё чаще отмечают, что оставленные в госпабликах комментарии становятся эффективным инструментом решения разнообразных вопросов и охотнее дают обратную связь, ― говорится в сообщении.

Напомним, что госпаблики Новосибирска насчитывают почти 2 млн подписчиков. Количество госпабликов в России увеличилось с 13 до 173 тысяч. В Новосибирской области функционирует 3518 госпабликов, а подписчиков насчитывается 1,9 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция помогла семье из Казахстана переехать в Новосибирск.