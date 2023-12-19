Приостановлено предоставление участков под строительство под Новосибирском

Для синхронизации строительства жилых домов со строительством социальных объектов, а также недопущения перенасыщения рынка жилья предоставление новых земельных участков на площадке комплексного развития территории жилмассива Клюквенный на данном этапе приостановлено. Об этом сообщил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян.

Напомним, АРЖС провело двое торгов по привлечению застройщиков на площадку. После первых право на освоение участков Клюквенного получили АО «Завод сборного железобетона № 6» (5 га) из Омска и крупный новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га). На вторые торги долго не было заявок, в итоге интерес к площадке проявили ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га).

— Следующие торги будут проведены не ранее лета 2024 года, исходя из конъюнктуры рынка и экономической целесообразности, — отметил Ашот Рафаелян.

Напомним, прокуратура Новосибирска минувшей осенью через суд добилась признания незаконным ввода в эксплуатацию жилых домов без социальной инфраструктуры. В итоге застройщиков Новосибирска обязали делать взносы на соцобъекты с каждого квадратного метра жилья, которое они планируют построить. Предполагается, что вскоре появятся коэффициенты этого взноса, то есть при строительстве на окраине застройщик будет платить взнос в разы меньше, чем в центре.

В микрорайоне Клюквенный в рамках развития социальной инфраструктуры предполагается разместить три школы, пять детских садов, поликлинику с подстанцией скорой помощи.

По данным АРЖС, в III–IV кварталах 2024 года сетевые организации должны построить инженерные сети до границы микрорайона Клюквенный и обеспечить поставку на площадку КРТ необходимых энергоресурсов. В этот же срок «Агентство развития жилищного строительства» планирует обеспечить возведение внутренних сетей до границ земельных участков, подлежащих застройке многоквартирными домами первого этапа реализации проекта.

— Заключен договор на строительство сетей ливневой канализации, первого этапа водопровода и хозяйственно-бытовой канализации внутри микрорайона. Осуществляется обустройство временной дороги для обеспечения доступа застройщиков на строительные площадки, производится вынос из зоны строительства действующих инженерных сетей, — пояснил Рафаелян.

По его словам, в 2024 году также планируется построить автодорогу — продолжение улицы Богдана Хмельницкого через промышленную зону до Клюквенного. До 1 августа вблизи микрорайона планируется установить платформу городской электрички.

Освоение территории комплексного развития жилмассива Клюквенный запланировано в три этапа. В ходе первого на территории планируется построить 541 тысячу кв. м жилья. В перспективе в здесь планируется возвести более 1 млн кв. м жилья. Население жилмассива в прогнозном плане должно составить около 35 млн человек.

Ранее редакция сообщала о том, что активное строительство жилмассива Клюквенный запустят через 2-3 года.