Маленькому Ярославу Похолкову с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

С самого рождения Ярослав очень тихий и медлительный, он поздно начал переворачиваться и ходить.

— В год сын стал говорить некоторые простые слова, но после полутора лет совсем замолчал, показывал то, что ему нужно, только мимикой и жестами. В детском саду не играл с детьми, не участвовал в утренниках, отказывался от еды. Мы стали обследовать сына у разных специалистов, и в четыре года ему поставили диагноз «аутизм». Ярослав прошел курс реабилитации в новосибирском центре: занятия с дефектологом, логопедом, психологом, арт-терапию, массаж и ЛФК. Прогресс есть – сын начал говорить слова, короткие фразы, иногда играет со сверстниками, научился обуваться, есть вилкой, рисовать, исчезли истерики, он играет с машинками, конструктором. Но боится некоторых звуков, не выполняет просьбы, не всегда отзывается на имя, часто уходит в себя, — рассказывает мама Ярослава Елена Похолкова.

Мальчику нужно успеть до школы научиться общаться с другими детьми, выполнять просьбы взрослых. Для этого врачи рекомендовали ему терапию в АВА-центре, но это платное лечение.

— У Ярослава детский аутизм. Ребенок нуждается в интенсивных занятиях по специальной программе, которые помогут ему начать говорить, полноценно общаться с близкими, играть со сверстниками в детском саду, быть самостоятельным, — говорит Наталия Мальтинская, поведенческий аналитик, дефектолог АВА-центра «Диада+» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 213 032 рубля. Семья Ярослава не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я ухаживаю за младшим сыном, работает только муж – он водитель машины реанимации, каждый день помогает людям, а сейчас мы сами просим помощи на лечение сына! — просит Елена.

Помочь Ярославу можно по ссылке.