В мэрии Новосибирска рассказали, когда исчезнет пробка с Советского шоссе

На аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил подчиненных прокомментировать с чем связано решение о перекрытии трех полос на Советском шоссе. Напомним, это вылетная трасса из Кировского района Новосибирска. По ней горожане выезжают не только в районы города, но и в дачные, коттеджные поселки, расположенные в Новосибирском районе. А также отдыхать на пляжи Обского моря.

— Нужно объяснить новосибирцам почему мы создали такие проблемы, и как долго будет ограничение движения, чтобы понимать перспективу, — отметил Локоть.

Вице-мэр Олег Клемешов сообщил, что принял решение о перекрытии двух полос из трех на оживленной трассе после консультаций с подрядчиком, который ведет работы на объекте.

— Сужение на две полосы проведено на две недели. Это позволит нам ускорить срок ремонта на три недели. В следующий понедельник проезжую часть расширим, — добавил Клемешов. — Да, на этом участке есть заторы, но летом трафик минимальный. Это решение принято для того, чтобы мы ушли к сентябрю с проезжей части.

Глава администрации Кировского района Новосибирска Андрей Выховцев признал, что ситуация с движением на Советском шоссе сейчас сложная.

— Хотелось бы, чтобы на объекте было больше рабочих, но подрядчик говорит, что справится. Контроль осуществляется в ежедневном режиме, — уточнил он.

Анатолий Локоть поручил департаменту транспорта также контролировать ситуацию на объекте, чтобы на участке «работало не три человека». Кроме того, мэр потребовал, чтобы работы на объекте осуществлялись круглосуточно для ускорения сроков ремонта.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты раскритиковали темпы ремонта Винаповского моста.