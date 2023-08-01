Мэр Новосибирска потребовал ужесточить контроль за откачкой воды с улиц города

— Мы вошли в климатический период дождей. Мой проезд по городу сегодняшний говорит о том, что мы не везде справляемся с водоотведением. Там, где нет ливневой канализации, образуются лужи. Сейчас в Ленинском районе я видел, что цистерна откачивала эту воду, где-то сливала, но видно, что не справляются, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании.

Глава города дал поручение департаменту ЖКХ, департаменту транспорта и главам районных администраций отладить систему откачки воды с улиц Новосибирска.

— Координируйте действия по лужам, у нас для этого есть необходимое оборудование, чтобы лужи не задерживались на улицах города. Дальше обстановка, судя по прогнозу, будет жестче, — предупредил Локоть.

Напомним, этим летом в Новосибирске уже неоднократно возникали ситуации, когда на улицах после сильного дождя был потоп.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за неблагоприятных погодных условий в Новосибирской области было прекращено автобусное сообщение с 29 населенными пунктами.