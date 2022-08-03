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Малому бизнесу НСО стали доступны беззалоговые кредиты под 11,5% годовых

  • 03/08/2022, 15:01
Банк «Левобережный» установил единую процентную ставку по кредиту «Фонд для бизнеса», независимо от формы выдачи денежных средств.

Новости бизнесаЮридические лица и ИП, зарегистрированные в Новосибирске и Новосибирской области, могут получить кредит под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО. В рамках данной программы не требуется дополнительного залога, достаточно поручительства в размере не менее 50% от суммы кредита. Еще 50% – беззалоговая часть (бланк, не более 10 млн рублей). Клиенту самому не нужно обращаться в Гарантийный фонд, т.к. банк самостоятельно с ним взаимодействует.

Деньги можно направить на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование задолженности в стороннем банке. Сумма кредита – от 500 тысяч до 20 млн рублей. Срок – до 5 лет при кредите или кредитной линии с лимитом выдачи и до 3 лет – при кредитной линии с лимитом задолженности. Предусмотрена отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Подробную консультацию о возможностях кредитования МСБ вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на кредит можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. При подаче заявки на сайте предоставляется скидка 1% от действующей ставки по кредиту. Срок рассмотрения заявки не превышает двух рабочих дней.

Узнавайте о последних новостях для бизнеса в телеграм-канале банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : беззалоговые кредиты бизнесу Банк Левобережный


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