Малому бизнесу НСО стали доступны беззалоговые кредиты под 11,5% годовых

Юридические лица и ИП, зарегистрированные в Новосибирске и Новосибирской области, могут получить кредит под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО. В рамках данной программы не требуется дополнительного залога, достаточно поручительства в размере не менее 50% от суммы кредита. Еще 50% – беззалоговая часть (бланк, не более 10 млн рублей). Клиенту самому не нужно обращаться в Гарантийный фонд, т.к. банк самостоятельно с ним взаимодействует.

Деньги можно направить на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование задолженности в стороннем банке. Сумма кредита – от 500 тысяч до 20 млн рублей. Срок – до 5 лет при кредите или кредитной линии с лимитом выдачи и до 3 лет – при кредитной линии с лимитом задолженности. Предусмотрена отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Подробную консультацию о возможностях кредитования МСБ вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на кредит можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. При подаче заявки на сайте предоставляется скидка 1% от действующей ставки по кредиту. Срок рассмотрения заявки не превышает двух рабочих дней.

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