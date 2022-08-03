Coca-Cola сменит бренд в России

Coca-Cola в России поменяла название на «Добрый Cola», сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, изменения затронули известные газированные напитки Fanta, Schweppes и Sprite.

Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Канал добавляет, что появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Напитки будут производиться в России, цена, скорее всего, не станет выше. Первые продукты планируют запустить уже этой осенью.

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июне заявила о решении остановить производство на территории России, а также продажу напитков под брендами Coca-Cola.

Так, в связи с отсутствием продукции крупные сети быстрого питания KFC и Burger King начали переходить на напитки «Черноголовки» вместо Coca-Cola. В заведениях «Вкусно — и точка» пока не перестали продавать продукцию Coca-Cola — руководитель компании отмечал, что удалось сделать определенный запас продукции, однако рано или поздно он закончится. Поиск альтернативы Coca-Cola начали рестораны: после ухода компании с российского рынка они ведут переговоры с крупными производителями напитков, а также предлагают в качестве замены лимонады собственного производства.

Ранее редакция сообщала, что с российского рынка исчезнут чаи Lipton, Brooke Bond и Saito — они перестанут производиться в стране к концу 2022 года. После этого компания-производитель Ekaterra полностью прекратит их продажу в России.