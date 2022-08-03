Резидент Академпарка разрабатывает искусственный газовый гидрат для сети ресторанов

Компания-резидент Академпарка «Клатрейт» разрабатывает искусственный газовый гидрат для приготовления авторских напитков или блюд.

Газовые гидраты — это твердые кристаллические соединения воды и углекислого газа, которые существуют в условиях морозильной камеры. Если добавить гидрат в напиток, он начнет «плавиться». Это сопровождается характерным шипящим звуком и «туманом».

— Мы разработали технологию, благодаря которой снизили срок формирования гидратов с 12 часов до 10 минут. Газогидрат, помимо уникальной подачи, имеет функции охлаждения и газирования, — комментирует Антон Мелешкин, CEO проекта.

Одним из клиентов компании стала федеральная сеть ресторанов, куда входят такие известные рестораны города, как Баклажани, Хлеб и Нино, Хочу Пури, Чучвара, Чучвара Мангал и Печи.