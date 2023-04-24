Малонаселенные села заходят в «цифру»

Жителей малых сел подключают к сети

Цифровизация приходит в отдаленные уголки Новосибирской области. Даже в малых селах появляется доступ к сотовой связи и высокоскоростному интернету, а значит и доступ к Госуслугам, современным сервисам, повышается мобильность жителей, у них появляется возможность для дистанционной работы и учебы. С начала года «Ростелеком» обеспечил сотовой связью и высокоскоростным интернетом 13 малонаселенных пунктов региона. К концу 2023-го вышки связи появятся в еще 40 селах. Об этом рассказали вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь в ходе рабочей поездки в Тогучинский район.

Министр напомнил, что «Ростелеком» реализует в регионе федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), согласно которой населенные пункты численностью от 100 жителей обеспечиваются цифровыми услугами. Примером программы может служить поселок Брусянка в Тогучинском районе. В Брусянке сегодня около 50 домов, где проживают 145 жителей.

— Только в рамках УЦН мы построили в области уже 362 базовых станции. Кроме того, наша компания предоставляет свою инфраструктуру для цифровизации сел другим операторам, не вошедшим в проект, — говорит Николай Зенин.

По его словам, у жителей новосибирских сел растет спрос на интернет. Заказы на цифровизацию поступили из Тогучинского поселка Никольский, деревни Долгово, и поселка Пятилетка.

— Житель любого поселка может принять участие в голосовании за свое село на портале Госуслуг, и его населенный пункт будет включен в список на цифровизацию. Как правило, в январе формируется список населенных пунктов, где в течение года будет установлена вышка сотовой связи, — подчеркнул Сергей Цукарь. — На данный момент в опросе приняли участие свыше 15,7 тысячи человек.

По его словам, на 2023 год сформирован перечень на цифровизацию из 53 населенных пунктов, 13 уже обеспечены современной связью. Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до 2030 года. В регионе рассчитывают завершить подключение всех населенных пунктов численностью населения в 100-500 человек сотовой связи и высокоскоростному интернету за 2-3 года. На сегодняшний день в Новосибирской области осталось около 100 населенных пунктов, подходящих под эту категорию.

Цифровизация школ: образовательная среда трансформируется

В Тогучине Николай Зенин и Сергей Цукарь посетили среднюю образовательную школу №4, где учатся 422 ребенка. В рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда» здесь оборудовали 14 беспроводных точек доступа к разрешенному интернет-контенту, а также установили камеры видеонаблюдения. В министерстве также сообщили, что все школы Тогучинского района перешли на формат электронного ведения журнала. Директор Тогучинской средней школы №4 Ольга Мамадатоева отметила, что с появлением цифровых технологий педагогам стало намного проще работать.

— Сейчас очень легко делаются отчеты: мы видим, как меняется успеваемость детей, их активность, видим всю информацию по нашим обучающимся, по их родителям. То есть нам не нужно каждый раз поднимать личные дела, чтобы посмотреть эти данные, — поделилась Мамадатоева.

Директор вспоминает, что далеко не все родители захотели сразу зарегистрироваться в электронной школе, со многими приходилось проводить индивидуальные беседы.

— Мы объясняли, что в системе есть возможность отслеживать не только оценки ребенка, но и выполнение им домашней работы. У классного руководителя также есть замечательная функция: он может видеть, знакомятся ли родители с оценками своего ребенка, знают ли о его успеваемости, — подчеркнула Ольга Мамадатоева.

На данный момент в школе 100% родителей и детей зарегистрированы в электронной системе. Кроме того, по ее словам, в этом году родители более 70% первоклассников подали заявления о приеме в школу дистанционно — при помощи Госуслуг.

Всего по итогам прошлого года в нацпроекте приняли участие уже около 900 школ региона.

— В рамках «Цифровой образовательно среды» в школу поступали ноутбуки, которые имеют возможность подключения к Wi-Fi. Отмечу, вся информация проходит верификацию, и только после этого дети получают доступ к контенту. У них нет доступа к запрещенным или сторонним сайтам. В планах — подключить к защищенному интернету еще около 200 школ, — подчеркнул Сергей Цукарь. — Мы рассматриваем вопрос выделения дополнительного финансирования для завершения этой программы. У 100 школ уже установлено оборудование и проложена линия связи. В этом или следующем году работа по ним будет завершена. Общий бюджет программы с 2020 года составляет уже более 1,5 млрд рублей

В конце рабочей поездки Николай Зенин и Сергей Цукарь провели со школьниками встречу в формате «диалог на равных» и поделились личными историями успеха, рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе будущей профессии, а также о кибербезопасности и необходимости соблюдения цифровой гигиены при выходе в сеть.