Рекламодателям

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

  • 24/04/2023, 16:00
Автор:
Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании»
Его руководителем назначен Игорь Лузанов.

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) создала новый Западно-Сибирский филиал, включающий в себя предприятия энергетики, расположенные в Новосибирской области и Алтайском крае. К новосибирским предприятиям относятся пять ТЭЦ региона: четыре – в Новосибирске и одна – в Куйбышеве, а также теплосетевое подразделение в Новосибирске. Предприятия в Алтайском крае: две ТЭЦ в Барнауле, одна – в Бийске и одна – в Рубцовске, а также теплосетевые подразделения в трех указанных городах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Директором нового филиала, как уже сообщала редакция Infopro54, назначен Игорь Лузанов, ранее возглавлявший Алтайский филиал, а руководитель теперь уже бывшего Новосибирского филиала Андрей Аплошкин занял аналогичную должность в Кузбассе.

Реструктуризация филиалов энергокомпании направлена на максимально эффективное использование управленческих ресурсов и лучших производственных компетенций для решения масштабных задач в регионах, цитирует пресс-служба СГК гендиректора СГК и СУЭК Максима Басова.

Напомним, что о реструктуризации в СГК и смене её руководства стало официально известно в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству 13 апреля. По словам депутатов и профильных чиновников мэрии, в СГК их даже не поставили перед фактом по поводу предстоящих преобразований. Данную информацию, по словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева удалось оперативно получить в ходе переговоров с компанией. Представители городской власти высказали опасения, что реструктуризация в СГК может негативно сказаться на ходе реализации в Новосибирске концессионного соглашения. В компании со своей стороны заверяют, что на соглашении эти процессы не скажутся. Тем не менее, вопрос о перспективах ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения вынесен на сессию горсовета Новосибирска, которая должна состояться 26 апреля.

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания», Игорь Лузанов – выпускник Алтайского государственного технического университета и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Работать в энергетике начал ещё в период учёбы – с 1995 года с должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию Барнаульской ТЭЦ-3. С 1998 года занимал руководящие должности на производстве, а с 2013 года возглавил Барнаульскую ТЭЦ-3. С 2015 года совмещал управление станцией с позицией заместителя генерального директора – директора Алтайского филиала СГК. Под его руководством проходила реализация крупных инвестиционных проектов – масштабная программа обновления теплосетевой инфраструктуры в Барнауле, модернизация системы теплоснабжения Рубцовска, а также интеграция в состав СГК теплоэнергетических предприятий в Бийске и Рубцовске.

 

Ранее редакция сообщала об объёмах предстоящей ремонтной компании на теплосетях Новосибирска.

Фото пресс-служды СГК с портала СГК Онлайн

481

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Алтайский край

Теги : теплосети Новосибибирска и Алтая Сибирская генерирующая компания объединение Алтайского и Новосибирского филиалов СГК Игорь Лузанов


Спецоперация на Украине

Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
Ростелеком цифровизация образование телеком

Малонаселенные села заходят в «цифру»

Кроме того, в регионе продолжается цифровизация школ.
Читать статью >>
Михаил Котюков отправил правительство Красноярского края в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Исполняющий обязанности главы региона Михаил Котюков подписал ряд кадровых распоряжений.
Читать статью >>
снос кафе в Первомайском сквере

Общественник добивается сноса кафе в Первомайском сквере

Решение о его сносе суд принял уже полгода назад.
Читать статью >>
лесные пожары в Новосибирской области

Новосибирская область — лидер по пожароопасноcти

А именно — по количеству огневых точек на её территории.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Первый этап строительства парка «Каменка» планируется завершить в октябре

24/04/2023, 17:24

Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей за вред природе

24/04/2023, 16:45

Малонаселенные села заходят в «цифру»

24/04/2023, 16:13

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

24/04/2023, 15:29
Популярное

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17

Микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов

24/04/2023, 12:57

Страховые компании могут продавать полис только после предоставления ключевого информационного документа

24/04/2023, 11:54
Новости компаний

В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

24/04/2023, 15:25

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

24/04/2023, 11:11

Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции и преумножить сбережения до 11 % годовых

24/04/2023, 10:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска