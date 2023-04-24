У СГК появился Западно-Сибирский филиал

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) создала новый Западно-Сибирский филиал, включающий в себя предприятия энергетики, расположенные в Новосибирской области и Алтайском крае. К новосибирским предприятиям относятся пять ТЭЦ региона: четыре – в Новосибирске и одна – в Куйбышеве, а также теплосетевое подразделение в Новосибирске. Предприятия в Алтайском крае: две ТЭЦ в Барнауле, одна – в Бийске и одна – в Рубцовске, а также теплосетевые подразделения в трех указанных городах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Директором нового филиала, как уже сообщала редакция Infopro54, назначен Игорь Лузанов, ранее возглавлявший Алтайский филиал, а руководитель теперь уже бывшего Новосибирского филиала Андрей Аплошкин занял аналогичную должность в Кузбассе.

— Реструктуризация филиалов энергокомпании направлена на максимально эффективное использование управленческих ресурсов и лучших производственных компетенций для решения масштабных задач в регионах, — цитирует пресс-служба СГК гендиректора СГК и СУЭК Максима Басова.

Напомним, что о реструктуризации в СГК и смене её руководства стало официально известно в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству 13 апреля. По словам депутатов и профильных чиновников мэрии, в СГК их даже не поставили перед фактом по поводу предстоящих преобразований. Данную информацию, по словам начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева удалось оперативно получить в ходе переговоров с компанией. Представители городской власти высказали опасения, что реструктуризация в СГК может негативно сказаться на ходе реализации в Новосибирске концессионного соглашения. В компании со своей стороны заверяют, что на соглашении эти процессы не скажутся. Тем не менее, вопрос о перспективах ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения вынесен на сессию горсовета Новосибирска, которая должна состояться 26 апреля.

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания», Игорь Лузанов – выпускник Алтайского государственного технического университета и Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Работать в энергетике начал ещё в период учёбы – с 1995 года — с должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию Барнаульской ТЭЦ-3. С 1998 года занимал руководящие должности на производстве, а с 2013 года возглавил Барнаульскую ТЭЦ-3. С 2015 года совмещал управление станцией с позицией заместителя генерального директора – директора Алтайского филиала СГК. Под его руководством проходила реализация крупных инвестиционных проектов – масштабная программа обновления теплосетевой инфраструктуры в Барнауле, модернизация системы теплоснабжения Рубцовска, а также интеграция в состав СГК теплоэнергетических предприятий в Бийске и Рубцовске.

Ранее редакция сообщала об объёмах предстоящей ремонтной компании на теплосетях Новосибирска.