Малый бизнес идет за большими гарантиями

Интерес растет

Малые и средние предприятия (МСП) стали чаще участвовать в тендерах и становятся важными звеньями цепочки госзакупок и реализации госконтрактов. Как показывает статистика АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», за первый квартал 2024 года количество участников закупок, относящихся к представителям малого и среднего бизнеса, увеличилось на 20%. «Билетом» для участия в конкурсе или аукционе в качестве потенциального исполнителя госконтракта является банковская гарантия.

В корпорации отметили, что госкомпании потратили на закупки у МСП-поставщиков России в рамках 223-ФЗ более 1,6 трлн рублей. Это почти на 84 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков уверен, что рост интереса к банковским гарантиям среди представителей среднего и малого бизнеса связан с расширением их доступа к тендерам и госконтрактам, где банковские гарантии часто являются обязательным требованием.

— Усиление конкуренции на рынке, высокая ключевая ставка вынуждают бизнес искать дополнительные механизмы для обеспечения своих обязательств. Предприниматели также осознают важность управления рисками и повышения финансовой устойчивости, — говорит эксперт.

Его поддерживает руководитель Управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Виктория Косенкова. По ее словам, в Сибирском банке традиционно наблюдается рост интереса клиентов банка к банковским гарантиям: с начала года в регионах присутствия выдали на 19% банковских гарантий больше, чем в прошлом году.

— Данная тенденция год от года сохраняется и в Новосибирской области: в 2024 году «Сбер» выдал на 34% банковских гарантий больше, чем за аналогичный период 2023 года, а в 2023-м рост составлял 44% к 2022-му. Доля выданных в Новосибирской области банковских гарантий составляет 27% от общего количества Сибирского банка, — отметила она.

Управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Сергей Никулин констатирует, что особенно заметный интерес предпринимателей к банковским гарантиям наблюдался во втором квартале 2024 года.

— Это связано с выделением бюджетных средств, увеличением количества тендеров, заключением клиентами стратегических контрактов на 2024 год. Всего с января по апрель новосибирские предприниматели получили от ВТБ гарантийную поддержку на общую сумму 2,3 млрд рублей, гарантийный портфель по итогам четырех месяцев составил 5,5 млрд рублей, — говорит эксперт.

Сферы интереса

На сегодняшний день банковские гарантии востребованы во всех сферах бизнеса.

— Чаще всего предприниматели обращаются за гарантиями в рамках госконтрактов 44-ФЗ. Из них наиболее востребованы гарантии возврата авансов, исполнения контрактов, на гарантийный период и коммерческие гарантии, — говорит руководитель АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске Светлана Подрядова.

По ее словам, банк предлагает широкий спектр банковских гарантий: в том числе на исполнение коммерческих и государственных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ, 275-ФЗ и прочим федеральным законам, в адрес Таможенной службы и ФНС.

Эксперт добавила, что наиболее востребован этот инструмент со стороны предприятий транспорта и логистики, в строительной отрасли, а также в оптовой торговле и производстве.

— Гарантийная поддержка банков играет важную роль в текущих экономических условиях. Она помогает предпринимателям осваивать новые направления бизнеса и рынки сбыта, оптимизировать ценообразование, сохранять рабочие места. Банковские гарантии дают возможность получения аванса до 100% по договору, — говорит Сергей Никулин.

Его слова поддержала Виктория Косенкова. Она привела статистику, которая показывает, что чаще всего — 27% от общего числа — бизнес в Сибири прибегает к банковским гарантиям в области строительства, где львиную долю занимают гарантия исполнения обязательств по договору/контракту (57%) и тендерная гарантия (31%).

Чуть меньше (26% от общего числа) выданных гарантий пришлись на предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, где преобладают гарантии исполнения обязательств по договору/контракту.

— В Новосибирской области 74% выданных гарантий пришлись на гарантии для исполнения обязательств по договору/контракту, что характерно и для других территорий. Данный вид гарантии служит для обеспечения исполнения обязательств по закупкам, государственным, коммерческим или муниципальным контрактам. Кроме того, за последний год на 32% выросли выдачи по тендерным гарантиям, что объясняется увеличением закупок по госконтрактам, — говорит Виктория Косенкова.

Светлана Подрядова добавила, что госгарантии стали активно использоваться не только при госзаказе.

— Мы видим, что банковские гарантии активно используются не только при госзаказе, но все чаще — при выполнении крупных коммерческих заказов. В нашем портфеле сейчас более трети гарантий — это гарантии по коммерческим контрактам, — подчеркивает эксперт.

Еще одним перспективным направлением гарантийного бизнеса являются гарантии по международным контактам. Генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина на питч-сессии в рамках Петербургского международного экономического форума-2024 отметила, что каждый четвертый предприниматель сотрудничает с контрагентами из других стран. В основном это партнеры из Китая, Беларуси, Казахстана и Турции. Такие данные показало совместное исследование Минэкономразвития России, Сбербанка и Фонда «Общественное мнение» «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ).

— Наши гарантии принимаются по всему миру, в том числе в Дальнем зарубежье. При этом мы видим, что клиенты, обратившиеся к нам сначала по международным контрактам, взаимодействуют впоследствии с «Абсолют Банком» и в рамках российских тендеров, — поделилась Светлана Подрядова.

Цифровизация — импульс развития

Активная цифровизация бизнес-процессов, которая получила новый импульс во время пандемии, продолжила открывать новые возможности, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса. Новые технологии значительно упростили и ускорили процесс получения банковских гарантий.

— Согласно исследованиям Ассоциации российских банков, онлайн-платформы позволяют предпринимателям подать заявку и получить предварительное одобрение в течение нескольких часов, что ранее могло занимать несколько дней или даже недель. Электронный документооборот сокращает количество бумажной работы и делает процесс более прозрачным и удобным. Цифровые платформы также предоставляют дополнительные инструменты для мониторинга и управления гарантиями, — говорит Ярослав Кабаков.

Светлана Подрядова, отмечает, что банковские гарантии онлайн были и остаются одним из самых востребованных продуктов.

— Если сравнивать начало 2024 года и тот же период прошлого года, то мы видим, что количество новых клиентов в «Абсолют Банке» в Новосибирске, оформивших онлайн-гарантии, у нас выросло на 16%, — говорит эксперт.

Она уточнила, что в апреле-июне средний чек по банковской гарантии в «Абсолют Банке» составил 4-5,2 млн рублей, средний срок действия гарантии — 219-233 дня.

— Немаловажный момент: в среднем на одного клиента в банке приходятся 2,3 банковские гарантии. Это говорит о том, что большинство клиентов пользуется нашими продуктами не разово, — подчеркнула она.

По словам Сергея Никулина, в ВТБ также активно используется процесс онлайн-рассмотрения заявок на банковские гарантии.

— Клиент самостоятельно подает заявку через интернет-банк, процесс рассмотрения упрощенный, сумма, доступная клиенту, выше, чем через точку продаж. На сегодня в ВТБ также внедрен процесс электронного подписания документации по банковским гарантиям, что экономит время клиентов, увеличивает скорость предоставления банковских гарантий, — рассказал он.

Об упрощении процессов говорит и Виктория Косенкова.

— Благодаря новым технологиям авторешение по гарантиям без залога и поручительств со сроком не более 62 месяцев доступно теперь от трех минут, а онлайн банковские гарантии выдаются за два часа. Кроме того, теперь расчетный счет клиента может быть открыт в любом банке, — уточнила она.

Подводные камни

Ярослав Кабаков отмечает, что условия предоставления банковских гарантий стали более гибкими и доступными благодаря конкуренции среди банков и внедрению цифровых технологий. Введение новых продуктов, таких как стандартизированные гарантии, способствует снижению стоимости и упрощению процедуры их получения. Но он добавляет, что, несмотря на положительные изменения, представители бизнеса все еще сталкиваются с рядом проблем при получении банковских гарантий.

— Основные трудности включают сложные и длительные процедуры согласования, требования к залогу или обеспечению, а также высокий уровень бюрократизации. Малый бизнес часто сталкивается с ограничением доступа к гарантиям из-за недостаточной кредитной истории или низкой финансовой устойчивости, — говорит эксперт.

Его слова подтверждает учредитель и генеральный директор ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» Александр Буравков.

— Так как мы работаем в России в основном с крупными строительными организациями, то наличие банковской гарантии зачастую является обязательным требованием в контракте. Мы неоднократно обращались в банки за гарантиями на небольшие суммы. Но наша специфика в том, что мы работаем с крупными организациями. В этом году наша компания заключила контракт на оснащение ледовой арены в Санкт-Петербурге — и нам пришлось оформлять госгарантию на 30 млн рублей. Мы отдали за нее 650 тысяч рублей. Для представителя малого предприятия это много. Получается дисбаланс, когда для представителей малого предприятия установлены те же условия, что и для крупных предприятий, — говорит предприниматель.

При этом, отмечает эксперт, банки требуют очень большой пакет документов для анализа финансового состояния компании, детально изучают договоры и формулировки.

Он также обратил внимание на то, что не все банки могут выдавать банковские гарантии.

— Не все банки предоставляют банковскую гарантию, далеко не все. Например, у меня расчетный счет в банке, который не обладает правом выдавать независимые банковские гарантии. Поэтому мне приходится обращаться по этому вопросу к мастодонтам рынка, — говорит Александр Буравков.

По данным Минфина России, на 25 июня 2024 года в список банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, вошли 209 кредитных организаций. В реестре таможенников значатся 137 кредитных организаций. Именно они считаются официально допущенными на рынок банковских гарантий для участников внешнеэкономической деятельности.

26 июня президент России Владимир Путин подписал распоряжение, направленное на систематизацию порядка проведения государственных и муниципальных закупок при небольших потребностях — ниже 600 тысяч рублей.

— Ряд неурегулированных вопросов усложняет процедуру. Это в том числе разный порядок осуществления малых закупок и функционирования информационных систем, используемых для их проведения, необходимость отдельной регистрации в каждой из таких систем, дополнительная финансовая нагрузка на участников закупки в связи с взиманием платы за участие в малых закупках, предельные размеры которой не ограничены, отсутствие нормативно закрепленного порядка защиты прав участников закупочных процедур, — говорится в пояснительной записке.

Концепцией предусмотрено введение единых правил осуществления таких закупок, создание цифровой платформы для обеспечения взаимодействия всех участников малых закупок и информационных систем, а также создание специального каталога с описанием конкретных товаров. В каталоге будет сделан акцент на цифровые паспорта отечественной промышленной продукции, чтобы заказчик мог выбрать лучшее ценовое предложение.

Перспективы роста

Эксперты полагают, что рост спроса на банковские гарантии, особенно среди малого и среднего бизнеса, продолжится.

— Развитие цифровых платформ и сервисов будет способствовать дальнейшему упрощению и ускорению процесса получения гарантий. Конкуренция среди банков может привести к снижению стоимости гарантий и появлению новых продуктов, ориентированных на специфические потребности различных отраслей. Ожидается усиление поддержки малого бизнеса, включая смягчение требований к предоставлению залога и улучшение условий доступа к гарантиям, — утверждает директор по стратегии ИК «Финам».

А Светлана Подрядова уверена, что в гарантийном бизнесе и особенно госзаказе в ближайшие годы будет расти значимость репутации.

— Пока что надежные поставщики не имеют никаких дополнительных преференций. Но ситуация, скорее всего, будет меняться. Давно обсуждается возможность создания единого сервиса по получению информации о репутации поставщиков как индикаторе для заказчиков на государственном уровне. И сейчас участники рынка в рамках своих данных начали реализовывать подобные сервисы. В частности, «Абсолют Банк» уже реализовал такой инструмент, который позволяет заказчикам получить информацию о поставщике, а поставщику, в свою очередь, подтвердить репутацию и качество своей работы/оказываемых услуг.

Она добавила, что «Абсолют Банк» в начале 2024 года учредил собственную премию «Абсолютная репутация» с целью отметить наиболее эффективных участников торгов среди представителей МСБ, ведущих качественный и честный бизнес.

Ранее редакция сообщала, что малый и средний бизнес в Новосибирске заключил контракты по 223-ФЗ на 64 млрд рублей.