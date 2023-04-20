Малый и средний бизнес в Новосибирске заключил контракты по 223-ФЗ на 64 млрд рублей

Более 5,2 тысяч малых и средних компаний Новосибирской области стали в 2022 году поставщиками крупнейших заказчиков, с которыми были заключены договоры по результатам закупок по 223-ФЗ на общую сумму более 64,2 млрд рублей.

— В 2022 году доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок в соответствии с 223-ФЗ, составила 55% при установленном целевом значении 25%, а по результатам закупок в соответствии с № 44-ФЗ — 61% при установленном целевом значении 40%, — приводит пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области слова главы ведомства Льва Решетникова.

В Минэко напомнили, что для расширения рынка сбыта в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» реализуются мероприятия, способствующие развитию МСП-поставщиков. Это программы «выращивания» и возможность заключения долгосрочных офсетных договоров.

— Мы уже неоднократно на всех уровнях поднимали вопрос о том, что 44-ФЗ и 223-ФЗ сырые, что все препоны, которые они расставляют от недобросовестных участников, можно легко обойти — и страдает от этого именно добросовестный бизнес. Мы предлагали, чтобы перед каждыми торгами решение о допуске участников проходило через квалификационную комиссию, — говорил Мамулат. — Отмечу, что низкая защищенность предпринимателей при участии в государственных и муниципальных закупках, плохая проработанность конкурсной документации приводит к тому, что исполнитель либо принимает на себя дополнительные работы, непредусмотренные контрактом, либо нарушает сроки, что влечет наложение штрафных санкций.

Напомним, в интервью редакции уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат недавно отмечал, что к нему поступает много жалоб от бизнеса по контрактной системе — 7,6% от общего количества.

По поручению главы государства институтом бизнес-омбудсмена во взаимодействии с органами прокуратуры ведется последовательная работа по защите прав предпринимателей на своевременное получение оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Так, по итогам 2022 года в регионе была погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 27 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе растет спрос на банковские гарантии в рамках госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ.