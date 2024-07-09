Приставы восстановили права на пользование квартирой мужчине в Новосибирске

Мужчине не давали пользоваться жильем родственники в Новосибирске. В дело вмешались судебные приставы.

— Мужчины имеют равные права на недвижимость, однако один из собственников наотрез отказывался впускать совладельца, — отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Пристав-исполнитель вызвал родственника-должника на прием и отдал ему постановление о возбуждении исполнительного производства.

Через некоторое время он под контролем судебных приставов отдал комплект ключей от квартиры совладельцу, а также предоставили свободный доступ в жилое помещение.

— Права гражданина восстановлены, исполнительное производство окончено, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что ​​​​​​​мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска.