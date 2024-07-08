«Придется найти золотую середину»: автор новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов высказался о ношении никаба

Обсуждения о ношении никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз — прим. Редакции) на территории России набирают обороты. Кто-то из первых лиц категорично высказывается по этому поводу и просит запретить этот элемент одежды. А кто-то настроен к этому более лояльно.

Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов также высказался на тему ношения никабов в российском обществе.

— Ладно хиджабы, но к никабам общественное мнение не готово! Хорошо помню свое детство в Ташкенте, когда я видел в старом городе женщин в никабе или парандже (широкий халат с закрывающей лицо волосяной сеткой — прим. Редакции). Хоть я и маленький был, но, честно, до сих пор помню, что мне было не по себе, — поделился воспоминаниями с «Царьград Новосибирск» Андрей Панферов.

Собеседник отметил, что при этом русские люди проявляют куда большую терпимость, нежели жители республик Средней Азии, где к туристам, позволившим себе надеть что-то, по их мнению, неподобающее, могут обратиться в весьма грубой форме.

— Однако власти РФ в решении этого вопроса придется найти золотую середину, чтобы не ущемить права мусульман и сохранить русскую исконную культуру, — считает вице-спикер.

Создатель легендарного батальона «Вега» подчеркнул, что радикальных решений в этом вопросе стоит избегать, чтобы не спровоцировать противодействие.

— Нужно найти определенные аргументы, которые убедили бы людей, что носить никабы не стоит, если большинство живущих рядом с этим не согласны, — добавил Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Бердского горсовета обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением запретить в регионе ношение никабов. Фируз Хасанов уверен, что ситуация с преступностью мигрантов требует радикальных мер со стороны государства, особенно в условиях внешнего давления и роста социальной напряженности в российском обществе.