В Росреестре регистрируют ажиотажный спрос на первичном рынке Новосибирска

В октябре 2020 года управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано более 4,2 тысяч договоров участия в долевом строительстве, это на 41% выше показателя прошлого месяца (около 3 тысяч) и в 2 раза больше аналогичного периода 2019 года (около 2 тысяч), сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что более 70% договоров на первичном рынке оформляется новосибирцами с использованием кредитных средств.

— Рост числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве обусловлен в том числе планами по завершению программы льготной ипотеки 1 ноября 2020. Так, в октябре 2020 года Правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года, соответствующее постановление опубликовано 27 октября. — констатируют в пресс-службе.

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