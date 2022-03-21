Предпринимателей приглашают на вебинар «ВЭД в условиях санкций: ограничения и перспективы»

Финансовый блок будет вести начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» Ксения Лисовская. Спикер остановится на обязательной продаже 80% экспортной выручки, работе по контрактам, которые находятся на обслуживании в санкционных банках, ограничениях по проведению некоторых валютных операций, выдаче наличной валюты со счетов юридических лиц и минимизации рисков при расчетах с иностранными партнерами.

Руководитель практики защиты интеллектуальной собственности ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры» Андрей Колесников разберет типы вводимых санкций, их общие характеристики и их влияние на исполнение сделок. Также эксперт расскажет, как подтверждать наличие форс-мажора и его влияние на исполнение международных и внутрироссийских сделок, связанных с иностранным товаром. Завершится выступление спикера анализом практики разрешения международных споров в судебном порядке и арбитраже в условиях санкций.

О закупках расскажет эксперт по импорту из Китая АО «ВЭД Агент» Михаил Макаренко. Под его руководством реализованы сотни проектов на сумму свыше 30 млн долларов. Китаист со стажем работы более 15 лет выступит с презентацией «Китай – остров стабильности в санкционном океане. Как переориентировать закупки из Европы в КНР».

Оптимальные маршруты между Китаем и РФ в период санкций презентует ведущий специалист отдела логистики АО «ВЭД Агент», преподаватель курса «Школа ВЭД», эксперт-практик в области международной логистики Кристина Паршенко. Спикер расскажет о морской, железнодорожной, автомобильной и авиационной логистике.

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