Промсвязьбанк возобновил акцию «Добро пожаловать!» по кредитным картам

Клиенты, открывшие с 23 января по 7 апреля кредитную карту Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк», «100+», «Платинум» могут получить welcome bonus в размере 300 бонусных баллов по программе лояльности банка « Кэшбэк ». Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности Промсвязьбанка «Кэшбэк» и совершить покупки по кредитной карте на сумму свыше 1000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет в течение 24 рабочих дней после завершения периода проведения акции. Начисленные бонусы можно в любой момент обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль.

— Впервые мы проводили акцию «Добро пожаловать!» в канун празднования Нового года, акция хорошо себя зарекомендовала, и мы решили предложить нашим клиентам расширенный по срокам формат участия, — отмечает Михаил Ефремов, руководитель по развитию банковских карт ПАО Промсвязьбанк. — В ноябре полученные карты активировали более половины участников акции, которые получили в общем объеме 14,4 тыс. бонусных баллов».

Промсвязьбанк предлагает выгодные условия по кредитным картам. По флагманской карте «Двойной кэшбэк» с лимитом до 600 тыс. руб., ставкой 26% годовых и беспроцентным периодом до 55 дней доступно начисление кэшбэка 10% в повышенных категориях с использованием кредитного лимита, возврат 1% за остальные покупки, а также 1% от суммы погашения кредитного лимита. Зарплатные клиенты Промсвязьбанка могут оформить «Кредитную карту «Платинум» со ставкой 25,9% годовых, стоимостью годового обслуживания в 590 руб., беспроцентным периодом до 55 дней. По кредитной карте «100+» с лимитом до 600 тыс. руб. беспроцентный период составляет более 3 месяц.

Подробнее с условиями по кредитным картам Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте .

Фото: предоставлено пресс-службой банка, иcточник firestock.ru