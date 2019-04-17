А:СТАРТ на финишной прямой

Участникам бизнес-интенсива осталась ровно неделя на «шлифовку» своих проектов: 24 апреля состоится финальная экспертиза проектов и станут известны победители, которые будут приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка, сообщили в пресс-службе.

В Академпарке отметили, что этой весной акселерационная программа прошла в новом формате: с марта по апрель раз в неделю по выходным проходили короткие бизнес-интенсивы и трекшн-митинги по трем секциям: ИТ, приборостроение, медицина, нано- и биотехнологии. Такое расписание позволило участникам заняться созданием собственного стартапа, не отрываясь от учебы и основной работы.

— Думать про новый формат мы, совместно с экспертами, начали еще во время проведения осеннего бизнес-ускорителя 2018 года. Хотелось побольше конкретных результатов проделанной работы по тем проектам, с которым приходят участники, а в условиях двухнедельного интенсива времени применить полученные знания очень мало. Общее время работы экспертов бизнес-ускорителя с командами теперь составляет почти полтора месяца, что значительно влияет на глубину проработки и качество упаковки проектов, — рассказал исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», директор А:СТАРТ Алексей Логвинский.

Компетенции по технологическому предпринимательству получили более 60 участников. 6 апреля прошел общий для трех секций заочный отбор, на котором эксперты предварительно оценили уровень проработки проектов и готовность команд к финальной защите.

— Полуфинальный отбор прошли более половины команд — это те, кто за три недели добился обратной связи от реального рынка в виде продаж, писем заинтересованности или соглашений о кооперации. Теперь после подтверждения гипотезы мы с участниками приступили к полноценной упаковке проекта — строим дорожные карты, бизнес-модели, считаем экономику. Стоит отметить, что практически во всех проектах, допущенных к финальной защите уже сложилась команда и это тоже важный показатель — по нашему опыту, запустить высокотехнологичный стартап в одиночку почти невозможно, — отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка, программный директор А:СТАРТ Алексей Старостин.

По его словам, часть людей, которые не прошли на второй этап, присоединились к проектным командам, которые пошли дальше. Всех остальных в Академпарке ждут на осенний А:СТАРТ с новыми гипотезами.

Финальные экспертизы проектов по трем направлениям и подведение итогов весенней сессии А:СТАРТ пройдут 24 апреля. Победители получат приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка.

Фото: пресс-служба Академпарка