Мама девушки, убитой под Новосибирском, не уверена, что похоронила свою дочь

В беседе с КП-Новосибирск Оксана Новоселова, мама убитой девушки, рассказала, что в Новосибирской области идет суд по делу ее дочери Анастасии Новоселовой.

Осенью 2021 года Настя пошла в бар «Изжога» в райцентре Маслянино и пропала. Через полгода после исчезновения ее тело нашли в ручье.

По данному факту судят 22-летнего парня-сироту из Маслянино, однако мама девушки в его виновность не верит, потому как даже не уверена, что найденное тело принадлежит именно ее дочери.

По словам Оксаны, двоюродная сестра Насти, которая в день исчезновения последней тоже была в этом клубе, проговорилась подругам, что Настя ушла оттуда не с молодым человеком, которого сейчас судят, а совсем с другой компанией — парнем и девушкой. При этом на сумке, которую нашли рядом с телом в овраге, были отпечатки трех человек — двух мужчин и женщины.

— Считаю, что та самая компания, с которой дочка ушла, могла быть причастна к ее убийству. Но кому принадлежали отпечатки на сумке, следствие так и не установило. Зато за убийство дочки сейчас судят парня, которого в клубе вообще не было! — сетует Оксана.

Кроме того, мама убитой настаивает на том, что лично видела записи с видеокамер, на которых ее дочь выходила из клуба с двумя знакомыми девушками. Потом эта запись загадочным образом исчезла… Также она сомневается, что на экспертизу отдали белье, которое нашли на теле девушки. Опять же у найденной не было почти половины зубов с одной стороны. А у Насти всего лишь один зуб однажды раскрошился, все остальные — на месте, поделилась Оксана Новоселова.

Найти ответы на эти и другие вопросы предстоит суду.