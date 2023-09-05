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С оборонных предприятий Новосибирска начали уходить сотрудники

  • 05/09/2023, 12:05
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С оборонных предприятий Новосибирска начали уходить сотрудники
Люди не выдерживают график работы и разочарованы в реальной зарплате, которую получают на руки.

— У нас наметилась тенденция возвращения сотрудников, которые ушли за более высокой зарплатой в оборонку или в крупные холдинги. Выяснилось, что там действует система как поощрений, так и наказаний, и обещанную зарплату далеко не всегда можно получить, — сообщил редакции Infopro54 инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

Новосибирские предприятия существенно подняли зарплаты

Новосибирские предприятия существенно подняли зарплаты

По его словам, только в его компанию вернулось два специалиста топ уровня: руководитель и ведущий инженер.

— Если говорить о техническом специалисте — руководящего звена, то за год его вымотали так, что сил работать не осталось. Кроме того, сформировались вопросы к адекватности во взаимоотношениях. У людей просто не выдерживают нервы, — говорит Степаненко. — Во втором случае очень грамотный и квалифицированный человек ушел на обещание повышения зарплаты. В итоге оказалось, для того, чтобы получать зарплату на уровне нашего предприятия он должен работать не 8, а 12-13 часов в сутки. Что касается обещанной высокой зарплаты, то ее получить было фактически не реально. Во всяком случае, он так и не понял, как это сделать. Абсолютно безупречно 12-13 часов в сутки работать невозможно — человек будет совершать ошибки, а придраться можно к чему угодно, особенно в инженерной среде.

Собеседник Infopro54 считает, что тему с высокими зарплатами на предприятиях оборонки неоправданно раздули. Он напомнил, что еще до февраля 2022 года на заводах города были уникальные рабочие-станочники, которым платили 160 рублей в месяц без учета налогов и выше.

— Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: предприятия готовы платить более высокую зарплату классным специалистам, и я готов, но я не вижу на рынке таких специалистов, нет соответствия между желанием и компетентностью, — рассуждает Степаненко. — Хочешь получать больше — работай более качественно, ответственно и эффективно.

Он также отметил, что обратный тренд наблюдается и по рабочему персоналу.

— У нас работал сотрудник, который получал высокую зарплату. Он не вырабатывал ее, но мы не могли платить меньше, так как это были условия рынка. Затем он перешел на предприятие оборонки за более выгодным предложением, но оказалось, что за эти деньги работать там нужно намного больше, и требования жёстче. Он пришел к нам и сказал, что готов вернуться, но на зарплату оборонки. Спасибо, не нужно, — иронизирует Степаненко.

Оборонно-промышленные предприятия набирают сотрудников через мобильный пункт

Оборонно-промышленные предприятия набирают сотрудников через мобильный пункт

 Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, также сообщила редакции Infopro54 о том, что отток из предприятий ОПК наблюдается.

— Главная причина — люди не выдерживают нагрузку. На предприятиях ОПК, чтобы получить желаемую зарплату, нужно очень сильно перерабатывать, — говорит эксперт. —В целом население уже почувствовало вкус «свободы», то есть гибридного графика, фриланса, удаленной работы, а на ремесленных позициях, на производстве это невозможно.

По ее словам, отток идёт больше с ремесленных позиций: уходят токари, фрезеровщики, сварщики. С топовых позиций отток чуть меньше, да и в целом там на топовых нет такой острой текучки, как на рабочих вакансиях. Кстати, по наблюдению Литвиновой, от ухода из сферы ОПК людей уже не сдерживает угроза мобилизации. Напомним, волна трудоустройств на предприятия ОПК осенью 2022 года была связана именно с желанием соискателей получить бронь от призыва.

— В плане мобилизации люди чуть-чуть «успокоились» и, возможно, поэтому стали уходить на старые или другие места, — не исключает Алла Литвинова.

Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь, подтверждает, что недовольство людей условиями труда на производстве было и есть.

Совет по ОПК при полпреде Анатолии Серышеве

Полпред Анатолий Серышев потребовал ужесточить контроль за соблюдением прав работников оборонных предприятий

 Напомним, в мае редакция сообщала о том, что полпред президента в СФО Анатолий Серышев потребовал ужесточить контроль за соблюдением прав работников оборонных предприятий, а также получением ими всех предусмотренных выплат в условиях повышенной нагрузки.

На середину июня с начала 2023 года на предприятия ОПК региона было трудоустроено 4171 человек. Общая дополнительная потребность на тот момент составляла 1535 человек. В апреле оперативная потребность в кадрах также составляла 1.5 тыс человек, при этом было трудоустроено 2,6 тыс человек.

Ранее редакция сообщала о том, что регион разрабатывает механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами

Фото pixabay —  Jannonivergall  

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : предприятия ОПК мобилизация Лилия Эсауленко Кадры для ОПК Андрей Степаненко Анатолий Серышев Алла Литвинова HeadHunter


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