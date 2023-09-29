«Мама! Помогите!»: неизвестные похитили ребенка у школы под Новосибирском

В редакцию Infopro54 очевидцы прислали шокирующее видео. На кадрах школьника насильно запихивают в машину и увозят в неизвестном направлении. Мальчик жутко кричит: «Мама! Помогите! Нет!». Женщина, снимающая происходящее на свой телефон, просит людей вызвать полицию.

На фоне в истерике плачет ребенок, мимо пробегают другие напуганные дети.

― Все случилось после уроков. Видно было, что мужики в автомобиле караулят кого-то у школы. Они молниеносно оттолкнули бабушку, схватили мальчишку, закинули его на заднее сидение и уехали. Трое из похитителей побежали следом за автомобилем, ― рассказали Infopro54 очевидцы.

На место происшествия вызвали полицию.

― Заявление поступало. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, ― прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось позже, похищение второклассника организовала родная мать. Женщина после развода с супругом осталась жить с сыном по определению суда. Но мальчик сильно тянется к отцу, поэтому он убегает к папе и бабушке. После очередного такого побега, женщина решилась насильно увезти сына домой, попросив ей помочь знакомых мужчин.