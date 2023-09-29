СК выясняет подробности смерти 11-летней девочки в интернате под Новосибирском

В трагической истории смерти 11-летней воспитанницы интерната разбираются следователи.

― Следственным отделом по городу Тогучину расследуется уголовное дело по п.»б» ч.2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, опасное для жизни человека». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного отдела следователи СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников учреждения на предмет халатного отношения к своим обязанностям, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло накануне в детском доме недалеко от областного центра. Школьница пожаловалась на сильные головные боли и едва не потеряла сознание. Девочку госпитализировали в районную больницу. У нее обнаружилась гематома в голове и перелом лицевой кости. Малышку прооперировал хирург из областной больницы, но спасти ее не удалось.