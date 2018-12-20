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А:СТАРТ в новом формате

Академпарк открыл прием заявок в акселерационную программу.
  • 20/12/2018, 16:36
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Технопарк Новосибирского Академгородка начинает прием заявок на весеннюю сессию бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В 2019 году акселерационная программа пройдет в новом формате, который позволит участникам совмещать бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой или учебой, сообщили в пресс-службе Академпарка.

К участию в бизнес-ускорителе приглашаются предприниматели, студенты, ученые и разработчики, желающие реализовать проекты в таких сферах как ИТ, приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии и медицина, а также специалисты в области дизайна, маркетинга, менеджмента и других.

— Программа А:СТАРТ в 2019 году будет включать два интенсивных образовательных блока. Работа над проектами по трем секциям «ИТ», «Приборы», «Био-Нано-Мед» будет проходить в выходные дни. Между блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами, во время которых, будут проходить консультации с экспертами по индивидуальному расписанию, — рассказали в Академпарке.

Отмечается, что первый блок пройдет с 15 по 17 марта 2019 года. Бизнес-интенсив с приглашенными и постоянными экспертами программы А:СТАРТ даст основные инструменты и знания для проверки продукта или гипотезы в условиях реального рынка.

В рамках второго блока,  с 12 по 14 апреля 2019 года, упор будет сделан на упаковку и подготовку проектов к финальному отбору.

— Новый формат позволит командам посвятить больше времени реализации своего проекта и применению тех знаний, которые они получат на интенсивах. В промежутке между интенсивами будут проходить групповые трекшн-митинги, поэтому проект не будет «вариться в собственном соку», а ставить содержательные задачи и достигать их, получая нашу экспертную поддержку. Кроме того, мы надеемся, что подобный формат позволит тем участникам, которые еще не готовы полностью погрузиться в создание своего статрапа, качественно проработать свою бизнес-идею, совмещая проектную деятельность с учебой или основной работой, — подчеркнул руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Старостин.

Акселерационная программа начнет работу с 15 марта в Академпарке. Финальные защиты проектов пройдут в конце апреля 2019 года. Победители будут приглашены в бизнес-инкубатор, где они смогут развивать свои стартапы при поддержке Академпарка.

Подать заявку на участие можно уже сейчас на сайте astart.academpark.com.

Фото: пресс-служба Академпарка

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