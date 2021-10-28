Мандат получил преемник Александра Аксененко

В начале октябрьской сессии областного Заксобрания получил мандат «наследник» теперь уже бывшего регионального парламентария Александра Аксененко, в сентябре избранного депутатом Госдумы на территории избирательного округа №137. В областном парламенте Аксененко сменил следующий за ним по списку справороссов директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков.

Напомним, Тепляков вошел в список «Справедливой России» на выборах депутатов Заксобрания в июне 2020 года.

— В сельском хозяйстве формализм неприемлем. Однако мне часто приходится буквально заставлять чиновников выполнять свои обязанности, работать не ради красивых цифр, а на пользу сельхозпроизводителей области. Пока среди власти присутствует безразличие, изменить ситуацию в сельских территориях, добиться развития просто невозможно. Необходимо менять сложившуюся систему. И сегодня я убежден: в депутатском корпусе должно быть как можно больше людей, которые, с одной стороны, знают изнутри сельскую жизнь, а с другой — механизмы принятия решений органами государственной власти. Депутат, представляющий сельские территории, должен не бояться говорить правду о положении дел на селе, — приводила слова Теплякова пресс-служба реготделения партии.

Что касается еще одного в прошлом областного, а ныне федерального парламентария, единоросса Олега Иванинского, то поскольку он был в свое время избран в Заксобрание по округу №135, его преемник будет избран на данном округе в следующем году в ходе довыборов.

Экс-депутат Заксобрания Александр Аксененко в новом составе Госдумы вошел в комитет по строительству и ЖКХ.