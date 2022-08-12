Экотехнопарк по переработке вторсырья создадут в районе Верх-Тулы

Совет по инвестициям Новосибирской области согласовал создание под Новосибирском инфраструктуры экопромышленного парка для обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем.

Инициатор создания — ООО «Экологический цифровой оператор» (Москва, создана в июле 2021 года, УК — 10 тыс руб). В составе парка запланированы научно-технический центр, транспортная, энергетическая, коммунальная инфраструктура. Проектом предусмотрены площади, на которых может разместиться производство полимер-песчаных изделий, синтепона, утилизация элементов питания, ПЭТ-отходов, стекла, пластиковой и многокомпонентной упаковки, макулатуры. Объем инвестиций в инфраструктуру ЭПП должен превысить 1 млрд рублей, будет создано 30 новых рабочих мест.

— На сегодняшний день при поддержке правительства Новосибирской области уже подобраны резиденты технопарка и подписаны соглашения об их готовности использовать данную площадку, — сообщил директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский.

По его словам, речь идет о пяти резидентах, которые готовы создать в общей сложности восемь производств: ООО «Пластиндустрия», ООО «Демеркуризация», ООО «Тайгер-Сибирь», ООО «Гофра Коллектинг» и ООО ТБО. Компании готовы инвестировать в проект около 650 млн рублей и перерабатывать более 100 тыс. тонн коммунальных и промышленных отходов в год.

Для реализации проекта инвестор запросил 21 га земли. Губернатор региона Андрей Травников поручил подготовить необходимые документы до ноября.

Напомним, в июле гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью Информационно-аналитическому агентству «Центр деловой жизни» сообщал, что Новосибирская область стала одним из 8 регионов, в которых правительство России решило создать экотехнопарки (ЭТП) в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Строительство должно начаться во втором квартале 2023 года. Ввод экотехнопарка планируется на ноябрь 2024 года. Буцаев предупреждал, что курировать проект будет федеральная компания.

Соглашение о создании в Новосибирской области экотехнопарка Новосибирская область и ППК «РЭО» подписали на Питерском международном экономическом форуме.

Стоит также отметить, что названные Олегом Шияновским компании-резиденты связаны с ГК «Тайгер-Сибирь» и входят в ассоциацию «Экология-Сибири». В июне директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман (Входит в рабочую группу по доработке Концепции расширенной ответственности производителей, созданную при правительстве РФ, возглавляемую зампредом правительства Викторией Абрамченко. — Ред.) сообщал редакции, что группе этот проект интересен.

В начале августа министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на встрече с депутатами Верх-Тулинского сельского совета сообщал, что на левобережном полигоне в районе Верх-Тулы в рамках концессии будет размещен большой высокотехнологичный завод, в котором весь поступающий мусор будет сортироваться, а около 50% — перерабатываться. По его словам, на площадке будет создано около 400 рабочих мест.

Ранее редакция сообщала, что регионам рекомендовали при подготовки «мусорной» концессии резервировать места для малого и среднего бизнеса.