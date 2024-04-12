В Новосибирске мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы, пройдут на высоком организационном уровне

Традиционно в преддверии праздника, непосредственно 9 мая и после Дня Победы запланировано большое количество разнообразных мероприятий: диктант Победы, Свеча памяти, Бессмертный полк, Сад памяти.

— Мы должны провести их на высоком организационном уровне, без формализма и с максимальным вовлечением наших земляков, особенно молодых и юных жителей Новосибирской области, – подчеркнул глава региона.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, сегодня на территории области проживает 3956 ветеранов Великой Отечественной войны, среди них участники и инвалиды войны – 136 человек.

С начала вступления в силу Указа президента РФ № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в Новосибирской области обеспечено жильем 4 568 ветеранов войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года. За первые три месяца текущего года денежная выплата на проведение ремонта предоставлена 32 ветеранам войны на общую сумму 1,6 млн руб.

За первый квартал 2024 года диспансеризация проведена 1 474 ветеранам войны, подлежащим диспансеризации. Медицинскую помощь получили 1 393 ветерана войны, в том числе на дому – 871 человек.

В рамках региональных мер соцподдержки ветеранам Великой Отечественной войны накануне майских праздников будет оказана матпомощь участникам и инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Наряду с выплатой, которая поступит до 30 апреля, ветераны получат поздравление от имени губернатора Новосибирской области.