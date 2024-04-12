Традиционный общегородской субботник пройдет в Новосибирске

27 апреля в Новосибирске состоится субботник.
В мэрии города создана рабочая группа, которая будет координировать работу городских служб во время уборки.
По сообщению мэрии Новосибирска, кроме работников муниципалитета, в субботнике примут участие сотрудники подведомственных муниципальных предприятий и учреждений столицы Сибири.
Власти приглашают всех желающих присоединиться к уборке.
Департамент транспорта обеспечит сбор, вывоз и утилизацию мусора в соответствии с законодательством в области обращения с отходами.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке прошел экосубботник.
Источник фото: Freepik / Автор: freepik
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