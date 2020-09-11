Минэкономразвития РФ разработало закон о городских агломерациях

На портале проектов нормативно-правовых актов размещен проект федерального закона «О городских агломерациях», разработанный Минэкономразвития, сообщает портал ЕРЗ.

Законопроект предусматривает определение понятия городской агломерации, критерии ее формирования, полномочия органов публичной власти в сфере развития агломераций, а также общие требования к системе управления городскими агломерациями.

Так, городской агломерацией будет считаться территория городского округа; городской округ с внутригородским делением, а также город федерального значения, объединенные с территориями иных муниципальных образований устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями.

Критериями формирования городских агломераций станут:

наличие административного центра, которым может являться городской округ или город федерального значения;

средняя плотность населения не менее средней плотности населения по соответствующему субъекту;

транспортная доступность до административного центра городской агломерации и обратно в течение рабочего дня для жителей агломерации.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития городских агломераций будет разрабатываться и утверждаться комплексный план развития городской агломерации.

В целях повышения гибкости планирования инфраструктурных проектов, реализуемых в пределах городской агломерации, законопроектом закрепляется право субъекта РФ своим законом устанавливать необходимость разработки схемы территориального планирования части территории субъекта РФ применительно к территории городской агломерации.

Разработчики законопроекта отмечают, что в настоящее время возможности для развития городских агломераций ограничены в силу правовой неурегулированности вопросов их формирования и функционирования. Отсутствует единообразный подход к определению понятия и критериев городской агломерации. Это ведет к неопределенности правоприменения и снижению эффективности управления городскими территориями.

Разработка и принятие законопроектат, по мнению авторов, обеспечит законодательное закрепление организационно-правовых и экономических механизмов, необходимых для обеспечения реализации государственной политики в сфере развития городских агломераций как центров экономического роста.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 сентября 2020 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru