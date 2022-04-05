«Маркетинг в экономической блокаде: безумие и отвага»

Какие стратегии и тактики возможны сейчас, в ситуации неопределенности? Ведь что бы кто ни говорил, а маркетинг — один из важнейших инструментов увеличения объемов продаж. Но сами маркетинговые действия часто стоят немалых денег. Куда вкладываться, какие каналы развивать, к чьим рекомендациям прислушиваться?

«Маркетинг в экономической блокаде. Как сейчас использовать все и вся?» обсудили эксперты и члены бизнес-сообщества на мартовском заседании Клуба директоров.

Обсуждать эту тему начали с видеоспича маркетолога-аналитика, специалиста по стратегическому маркетингу Олега Чулыгина (г. Сочи). Он обратил внимание на резкое изменение потребительских предпочтений сегодня, на то, как потребитель стал менять свои привычки. А компаниям жизненно важно узнать об этих изменениях в кратчайшие сроки, чтобы корректировать стратегию и тактику работы с клиентами. И самым надежным инструментом для этого должны стать глубинные интервью потребителей.

Перформанс-маркетолог Константин Боровков подробно рассказал о тех ограничениях, которые есть сегодня в интернет-маркетинговых инструментах. А также уточнил, какие возможности есть у компаний в это непростое время. Несмотря ни на что, маркетинг работает только тогда, когда вы делаете его системно, у вас есть квалифицированные маркетологи, таргетологи. Сегодня на первое место выходят четкий подсчет стоимости клиентов для компаний и качественный лендинг, который вновь стал значимым из-за закрытия многих социальных сетей. Сейчас компаниям необходимо знать, что говорит их клиент, чего именно он хочет, как он изменил свои интересы в потреблении — и говорить с ним на понятном ему языке.

Следующий спикер Герман Тепляков, бизнес-антрополог, директор компании «Форсайт Консалтинг», перенес внимание руководителей на взаимосвязь маркетинга и антропологии. Экономическая действительность «заставит всех нас уйти в базовые потребности по пирамиде Маслоу», а это значит, что главные ценности будут связаны с безопасностью, едой, сохранностью ресурсов. Покупатель всегда ведет себя по «женской роли», он «выбиратель», отсюда он иррационален, ему нужны гарантии, защита и экономия. В этом случае продавец должен продавать так, чтобы удовлетворить данные потребности. Спикер подчеркнул, что фокус-группы — отличный инструмент для компаний, позволяющий понять основные инстинкты потребителей и далее на них концентрироваться. Герман Тепляков презентовал свою книгу (в соавторстве с Д.В. Петровым) «Антропология бизнеса», в которой он подробно рассказывает об интересных связях древних племен с современными бизнес-процессами.

Эксперт Михаил Швецов, управляющий отеля «Миротель», поведал руководителям о ситуации с маркетингом в гостиничном бизнесе. Акцентировал необходимость «срочно пойти в свою целевую аудиторию и узнать, что у них происходит» и рекомендовал вовлекать в маркетинг все известные и возможные платформы, интернет-инструменты, но при этом тщательно считать расходы и выгоды. В команде маркетологов должны быть креаторы, которые станут генерировать вам оригинальные идеи «нового маркетинга», и несколько исполнителей, которые должны рутинно, тщательно выполнять маркетинговые подсчеты, вести фокус-группы, интервью.

Эксперт Дмитрий Локтин, сооснователь проекта «Фабрика Блогеров России», подробно рассказал участникам клуба о том, что блогеры никуда не исчезли. Ими просто «надо уметь пользоваться». Пользы от них сейчас очень много, так как блогер — это доверительный эксперт для своей целевой аудитории, ему верят. И блогерская реклама — это как сериал: должна быть длинной, захватывающей, с сюжетом и эпичным итогом.

Участники заседания активно обсуждали тему маркетинга в социальных сетях, задавали вопросы спикерам и экспертам, рассказывали свои кейсы, которые они уже использовали за эти два месяца.

В конце заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо партнерам за поздравления, спасибо спикерам и участникам за то, что эти 6 лет вы с нами!

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание клуба — 28 апреля 2022 года. Следите за анонсом!