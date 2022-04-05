WhatsApp ограничивает количество сообщений, которые могут пересылать пользователи

Сервис мгновенного обмена информацией WhatsApp с целью борьбы с фейковыми новостями принял решение ограничить количество пересылаемых сообщений пользователями, которые уже направлялись в более чем один групповой чат. Отметим, что подобные ограничения сервис начал применять еще несколько лет назад на территории Бразилии. В настоящее время компания приняла решение распространить ограничение по всему миру.

Введенное ограничение будет способствовать снижению количества подписчиков, которые могут получить фейковые новости.

Если вы являетесь автором сообщения, у вас нет ограничений на то, как часто вы можете пересылать свое сообщение. С другой стороны, если вы получили сообщение, которое уже было вам переадресовано, его нельзя перенаправить повторно более чем в один групповой чат. На данный момент ограничения получили только некоторые бета-тестеры, хотя в ближайшие несколько дней они будут включены для всех.