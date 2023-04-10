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Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году

  • 10/04/2023, 17:33
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Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году
И насколько сложным оказался текст, рассказала эксперт.

8 апреля россияне написали Тотальный диктант. Автором текста стал писатель из Владивостока Василий Авченко. Он создал текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Галина Мандрикова, заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ в беседе с КП-Новосибирск рассказала, какие ошибки популярны в этом году и насколько сложным оказался текст.

По словам Галины Мандриковой, портрет пишущих тотальный диктант выглядит примерно следующим образом: это люди средних лет, чаще женщины, чем мужчины, которые окончили школу давно, а Тотальный диктант пишут уже не в первый раз.

Что касается ошибок, то первое место эксперт присудила редкому слову «сызмальства».

— Видеть его напечатанным, написанным мало кому довелось. Поэтому могли написать через «о», через «и» и в других вариациях, — отметила филолог.

Еще одно слово-ловушка «по ходу». Многие написали его с ошибкой – слитно, так же, как и слово «кардинально». Люди его пишут или через «о», или же удваивают букву – «координально». Но самое большое удивление эксперт выразила по поводу ошибок в слове – «паровоз» (неверно пишут «поровоз», «паравоз»).

— Было уже ожидаемо, что слово «философский» напишут через «в». А вот неожиданно, что неверно написали даже слово «дикарь» (пишут с ошибкой «декарь»), — отметила Галина Мандрикова.

Причина большого количества ошибок, по мнению специалиста, в том, что люди часто общаются друг с другом в чатах, при этом очень мало читают книг.

— Сложно написать то, что ты когда-то слышал, но сам никогда не писал, не видел на бумаге, поэтому даже простые вещи вдруг становятся сложными, — заключила филолог.

Ранее редакция сообщала, что на текущей неделе в столице Сибири снова похолодает до -10 градусов.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : тотальный диктант популярные ошибки


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