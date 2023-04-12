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АО «РЭС» — в лидерах рейтинга по техприсоединению к электросетям

  • 12/04/2023, 12:49
Его результаты представило 10 апреля 2023 года рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа».

электросети АО «РЭС»По итогам 2022 года акционерное общество «Региональные электрические сети» стало одним из лидеров ежегодного рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям. Его результаты представило 10 апреля 2023 года рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа».

В рейтинге приняли участие 53 крупнейшие региональные сетевые компании и филиалы межрегиональных энергокомпаний страны. Расчет производился, исходя из данных, раскрываемых электросетевыми компаниями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24 и Приложением №7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04 2014 г. N 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций». Принцип ранжирования — чем короче срок процедуры технологического присоединения к электросетям, тем выше позиция в рейтинге.

Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области продемонстрировало достойные результаты по самым разным категориям подключаемых к электросетям потребителей. АО «РЭС» заняло 3 место рейтинга по показателям качества услуг по техприсоединению к электросетям в группе до 15 кВт включительно, вошло в ТОП-15 по более крупным заявителям (от 15 кВт и свыше 670 кВт) и, наконец, заслуженно закрепилось в ТОП-5 в целом по рейтингу! 

Достигнутый уровень подтверждает, что новосибирские энергетики уделяют пристальное внимание качеству обслуживания клиентов и постоянно работают над повышением доступности получения услуги технологического присоединения. Эта деятельность, в том числе, включает в себя модернизацию, реконструкцию и строительство центров питания, а также совершенствование клиентских сервисов.

При этом АО «РЭС» стало единственной электросетевой компанией из СФО, вышедшей в лидеры рейтинга. Кроме того, результаты данного рейтинга, безусловно, положительно отразятся на позиции компании во Всероссийском конкурсе «Лучшие электрические сети России», победителем и призёром которого новосибирская сетевая компания становится на протяжении последних лет.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : энергоснабжение электросети АО «РЭС»


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