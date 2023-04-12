АО «РЭС» — в лидерах рейтинга по техприсоединению к электросетям

По итогам 2022 года акционерное общество «Региональные электрические сети» стало одним из лидеров ежегодного рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям. Его результаты представило 10 апреля 2023 года рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа».

В рейтинге приняли участие 53 крупнейшие региональные сетевые компании и филиалы межрегиональных энергокомпаний страны. Расчет производился, исходя из данных, раскрываемых электросетевыми компаниями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24 и Приложением №7 Приказа Минэнерго РФ от 15.04 2014 г. N 186 «О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций». Принцип ранжирования — чем короче срок процедуры технологического присоединения к электросетям, тем выше позиция в рейтинге.

Системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области продемонстрировало достойные результаты по самым разным категориям подключаемых к электросетям потребителей. АО «РЭС» заняло 3 место рейтинга по показателям качества услуг по техприсоединению к электросетям в группе до 15 кВт включительно, вошло в ТОП-15 по более крупным заявителям (от 15 кВт и свыше 670 кВт) и, наконец, заслуженно закрепилось в ТОП-5 в целом по рейтингу!

Достигнутый уровень подтверждает, что новосибирские энергетики уделяют пристальное внимание качеству обслуживания клиентов и постоянно работают над повышением доступности получения услуги технологического присоединения. Эта деятельность, в том числе, включает в себя модернизацию, реконструкцию и строительство центров питания, а также совершенствование клиентских сервисов.

При этом АО «РЭС» стало единственной электросетевой компанией из СФО, вышедшей в лидеры рейтинга. Кроме того, результаты данного рейтинга, безусловно, положительно отразятся на позиции компании во Всероссийском конкурсе «Лучшие электрические сети России», победителем и призёром которого новосибирская сетевая компания становится на протяжении последних лет.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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