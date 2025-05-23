Маркетплейсы в России обяжут проверять маркировку товаров

Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая такие популярные в Новосибирске сети, как «Магнит» и «Пятерочка» предложила обязать маркетплейсы проверять маркировку товаров. Помимо этого, АКОРТ выступила с инициативой исключить норму, допускающую дистанционную продажу алкоголя и табака при помощи биометрии. Такое письменное обращение председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов направил председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину.

Руководитель ассоциации предлагает парламентариям разработать систему мер, которая обяжет операторов маркетплейсов проверять на наличие маркировки все товары, проходящие через их логистическую инфраструктуру. При этом он пояснил, что нынешняя нормативная база создает лазейки для недобросовестных продавцов.

— Учитывая, что товары проходят через инфраструктуру маркетплейса, площадки обладают техническими возможностями для валидации маркировки, — уточнил он.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко в разговоре с корреспондентом Infopro54 полностью поддержал данную инициативу.

— Маркетплейсы за эту инициативу. Если у них будут все необходимые данные, то они смогут системно проверять товар. Здесь нет конфликта интересов. И уже сейчас тестируются механизмы взаимодействия с государственными структурами, которые занимаются этим учетом, в том числе с Роспатентом и Честным знаком, — сказал президент ассоциации.

К тому же данная инициатива поможет белым селлерам избавиться от недобросовестных конкурентов. Пока продавцы, имеющие собственное производство, серьезно уступают тем, кто занимается перепродажей, нечестными способами маркируя свои партии, добавил он.

Что касается биометрии, по по словам Алексея Москаленко, она давно тестируется на пиротехнике, товарах 18+ и т.д. И с алкоголем будет то же самое.

— И все на это пойдут, ведь продажа такой продукции онлайн будет большим плюсом к доходу, как у отдельных селлеров, так и у государства. На самом деле алкоголь давно пытаются вывести в онлайн, просто пока никто их контролирующих органов не взял готов взять на себя эту инициативу. Главное, чтобы все это было прозрачно, чтобы не было контрафакта на рынке, — заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских продавцов фальсификата и контрафакта лишат доступа к маркетплейсам.