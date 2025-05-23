Новосибирские выпускники 2025 года рассказали, какие специальности выбирают

В школах Новосибирска прозвенел последний звонок. Школьники рассказали, кем они хотят стать в будущем.

Журналисты Горсайта побывали на последнем звонке в школе № 20 Ленинского района. В 2025 году здесь выпускается только один 11-й класс, в котором всего 13 человек.

— У нас многие идут в медицинский университет и колледжи. Зубные техники будут, медсестры, фельдшеры. Несколько мальчишек пойдут на технические специальности, и ещё одноклассник выбрал театр, — рассказала Диана Милова, выпускница.

Напомним, что выпускные в Новосибирске начнутся 23 июня. В этом году вместо общегородского праздника пройдут встречи для чествования отличников. Награды получат те, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ, а также золотые и серебряные медалисты. Золотые медали в этом году получат 590 учеников, серебряные — 445. Всего из девятых классов выпускается 20 641 человек, а из одиннадцатых — 8 829.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска сообщили, в какой школе будет 12 первых классов. В списке самых загруженных четыре образовательных учреждения.