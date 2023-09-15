Маркировка красной и черной икры станет обязательной с 1 апреля 2024 года

В настоящее время продолжается эксперимент по маркировке икры, участники которого имеют возможность протестировать связанные с этим процессы.

Мера призвана защитить рынок от фальсификата, доля которого составляет порядка 20%, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

По данным Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, красная икра к лету текущего года подорожала на 14% по сравнению с летом минувшего года: с 5500 рублей до 6200 за килограмм.

Этой осенью не исключено новое подорожание. По словам участников рынка, рост цен возможен в пределах 1000 рублей за 100 граммов деликатеса.

При этом в Союзе осетроводов уверены, что красная икра, наоборот, начнет терять в стоимости к Новому году, так как улов в нынешнем году выше прошлогоднего. Удешевление может дойти до 20% от нынешней цены.