Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий сохранил место в Совете федерации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вновь наделил полномочиями сенатора Владимира Городецкого. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона. Документ вступает в силу 15 сентября.

— Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Новосибирской области Городецкого Владимира Филипповича, — говорится в документе.

В ходе выборов Травников представил три кандидатуры на пост сенатора. Помимо Городецкого, это были первый вице-спикер Заксобрания региона единоросс Андрей Парфенов и главный инфекционист региона, главврач Городской клинической инфекционной больницы №1 Лариса Позднякова.

Владимир Городецкий является сенатором в Совете Федерации с 2018 года. С 2014 по 2017 год был губернатором Новосибирской области. После отставки Городецкий был назначен помощником полпреда президента РФ в СФО.

Травников был назначен врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года. 14 сентября 2018 года он вступил в должность губернатора Новосибирской области.

Ранее стало известно, что избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил в качестве кандидата в Совет федерации от исполнительной власти региона замглавы федеральной территории «Сириус» Ивана Евстифеева. Предполагается, что он заменит нынешнего сенатора региона Елену Мизулину.