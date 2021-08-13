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Marussia на «Технопроме» не будет

  • 13/08/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирска
Разработчик готовится масштабировать производство спорткара и запускает новые проекты к МЧМ по хоккею.

— В этом году мы не планируем выставлять Marussia на «Технопроме». Прошлый опыт участия в форуме (в 2019 году) не принес ожидаемых результатов, поэтому решили в этом году не принимать в нем участие, — сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

Собеседник Infopro54 также заявил, что ситуация с арендой в ГЦРП не оказала большого влияния на ход работ по доработке спорткара. Напомним, в апреле 2021 года пресс-служба УФССП по Новосибирской области сообщила, что конструкторское бюро «Спектр», занимающееся возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors, задолжало МАУ «Городской центр развития предпринимательства» плату за аренду помещения в бизнес-инкубаторе — более 400 тысяч рублей. В результате судебные приставы наложили арест на прототип спорткара «Маруся», а также на оборудование конструкторского бюро и комплектующие автомобиля. Помещение, где работала компания, опечатали.

— Если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль будет реализован, — говорилось в сообщении пресс-службы УФССП.

В компании редакции Infopro54 сообщили, что вопрос с арендой урегулирован. Продажа спорткара через торги не планируется. Сейчас компания ищет помещение для продолжения работы. Андрей Братеньков отметил, что речь идет об отапливаемом объекте площадью до 500 кв. м с высотой потолка от 3 м, въездными воротами и электрическими мощностями 100 кВт. В качестве локации рассматриваются Новосибирск, а также Кольцово и Академгородок.

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— На новой производственной площадке планируем наладить мелкосерийный выпуск спорткаров с учетом технологических решений разработчиков спорткара Marussia, выпуск изделий из композитных материалов, выпуск хоккейной амуниции в преддверии МЧМ по хоккею. Также планируем запустить Центр аддитивных технологий, — рассказывает Братеньков. — Сроки запуска новой производственной площадки — до конца 2021 года

Кроме того, идет подбор команды для запуска прототипа в производство: инженеров, проектировщиков, механиков, промышленных дизайнеров.

— В год мы планируем выпускать не более 5 спорткаров. Это позволит выдерживать технологические стандарты. Несмотря на повышение стоимости металла мы не стали поднимать цену. Договоренности с покупателями по уже законтрактованным автомобилям, остались в силе, — говорит собеседник Infopro54. — Подход к финансированию проекта также остался прежним. Мы не считаем целесообразным привлекать инвесторов в проект на стадии экспериментальных доработок.

Летом 2020-го Андрей Братеньков сообщал редакции, что проект находится в стадии сборки прототипа на базе шасси Marussia-B3. Разработчики планировали представить его на форуме Технопром в 2021 году. Уже тогда в планах компании было строительство собственных производственных мощностей. Андрей Братеньков рассказывал, что занимается поиском участка с инфраструктурой площадью от 40 соток в районе Кольцово или Академгородка, в том числе на территории действующих предприятий, чтобы разместить на нем два цеха по 1000 кв. м. Расчетная цена спорткара в ценах лета 2020 года составляла 12,5 млн рублей.

Marussia Motors — российская автомобильная компания, основана в 2007 году Николаем Фоменко, Антоном Колесниковым и Ефимом Островским. Сконструировала и построила 44 прототипа спортивных автомобилей под брендом Marussia и выпустила четыре серийных автомобиля. В апреле 2014 года компания объявила о своем банкротстве. С 2011 по 2014 год официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири была компания VIP-Service.

Фото базовое редакции, остальные предоставлены КБ «Спектр»

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром Спорткар Marussia производство автомобилей


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