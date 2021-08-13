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За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

  • 13/08/2021, 17:03
Автор:
Новости Новосибирска
По подозрению в пособничестве хищения казённого имущества. Пока подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В суд Заельцовского района Новосибирска переданы материалы дела в отношении главного бухгалтера ФГБУ «НИИ туберкулёза» Минздрава РФ Елены Гузиенко. Об этом сообщают в районном суде. По информации суда, главбух подозревается в пособничестве хищения казённого имущества, совершённом руководителем учреждения.

—  Гузиенко Е.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ —  пособничество путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий его совершения, в хищении чужого имущества вверенного виновному, путем его растраты с использованием служебного положения, совершенное в особо крупном размере, —  сообщают в суде. —  Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемой суд избрал подписку о невыезде.

Кроме того, уже назначена дата рассмотрения судом дела в отношении начальника Гузаенко —  экс-директор института Владимира Краснова, подозреваемого в растрате, санкции по которому предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Судебное заседание по делу Краснова состоится 27 августа. В настоящее время он, как и главный бухгалтер ранее возглавляемого им медучреждения, также находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что, по версии следствия, подозреваемый в 2019 году, являясь директором ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза» используя своё служебное положение, похитил путём незаконного расходования вверенное ему имущество ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России в особо крупном размере, чем ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России причинил материальный ущерб на сумму 1636635 руб. Однако впоследствии ущерб был возмещён. Речь идёт о медицинской мебели, которую, как ранее сообщала прокуратура Новосибирской области, Краснов похитил, необоснованно списал как непригодную к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному ООО Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды.

Фото из группы НИИ туберкулеза Вконтакте

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Рубрики : Экономика Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : НИИ туберкулеза коррупция здравоохранение


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