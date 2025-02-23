Масленичная неделя начинается в Новосибирске с 24 февраля

Масленица — праздник проводов зимы и встречи весны. В народе ее принято отмечать блинами и массовыми гуляньями. Праздник длится всю неделю: в 2025 году он начинается с 24 февраля.

У каждого дня Масленицы есть название и особые традиции, уходящие в языческие верования.

Понедельник (24 февраля) — Встреча. Главный обычай этого дня — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим. Именно в этот день делали соломенное чучело Масленицы — главный символ праздника.

Вторник (25 февраля) — Заигрыши. Это время для уличных гуляний. Парни и девушки вместе катались с горок, ходили в гости на блины. В этот день устраивали смотрины невестам.

Среда (26 февраля)— Лакомка. Этот день всегда был богат на угощения и вкусные блюда. Также в этот день на блины к тёще приходил зять.

Четверг (27 февраля) — Разгуляй или Широкий четверг. Начинаются уличные гуляния. По улицам ходили ряженые, а люди исполняли разные обряды, которые сегодня могут нам показаться странными. Например, один из них – катание на козе.

Пятница (28 февраля) — Тещины вечерки. В этот день тёща с подругами приходит к зятю на блины и угощение.

Суббота (1 марта) — Золовкины посиделки. Невестки приглашают в гости родственников мужа и обязательно золовок (сестёр мужа).

Воскресенье (2 марта) — проводы Масленицы или Прощеное воскресенье. Главный день народных гуляний. Он завершается сжиганием чучела, что символизирует жертву, чтобы природа начала оживать.

В Новосибирске 2 марта народные гуляния пройдут во всех районах. В парках города гостей ждут угощения, концерты, конкурсы и традиционное сожжение чучела.

Например, в Бугринской роще, а также в парках «У Обского моря», «Сосновый бор» и «Затулинский» к традиционным гуляниям добавится конкурс частушек. В парке «Арена» зрители смогут наблюдать шоу ходулистов, а в Первомайском районе — огненное шоу.

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