Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска

Новосибирский кондитер Полина Князева предложила дарить мужчинам на 23 февраля носки из «дубайского» шоколада. Размер изделия – 41. Об этом сообщает ТГ-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска».

Однако новосибирцы чаще всего выбирают в качестве подарка практичные и универсальные вещи. В 2025 году мужчины предпочли велосипеды, гантели, а также компьютерные игры. Именно на эти товары увеличился спрос перед праздником. Нередко представители сильной половины делают себе презенты сами, рассказали в «Чек индекс».

— Некогда бывшими популярными недорогие традиционные подарки, такие как пена для бритья, носки, мужское нижнее белье теряют популярность, — говорят эксперты.

Ранее редакция сообщала, что артиллерийский салют прозвучит в День защитника отечества в Новосибирске. Залп будет дан со стороны Михайловской набережной.