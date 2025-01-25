Новые точки притяжения для туристов выявлены в Новосибирской области

Шесть точек Колыванского района Новосибирской области пополнили перечень объектов туристического интереса. Такое решение было принято региональным оперштабом по наполнению сервиса Росреестра «Земля для туризма», сообщили в региональном Управлении.

В деревне Большой Оёш Колыванского района объектом туристического интереса стала поляна, на которой с 2012 года проходит международный фестиваль исторической реконструкции «Сибирский огонь».

Еще одним местом, привлекательным для путешественников стал комплекс «Усадьба чатского татарина» в деревне Юрт-Ора (Умар-аул). Он объединяет в себе объекты исторического, этнографического и археологического культурного наследия.

Кроме того, в перечень объектов туринтереса включены Колыванский краеведческий музей, Дом ремесел «Слобода», Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и Собор во имя Святой Живоначальной Троицы.

Проект Росреестра «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. В реестр включаются заповедники, национальные парки, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории. Пилотными территориями Новосибирской области, которые были включены в этот перечень стали: кластер «Обские парки», озеро Карачи в Чановском районе, Озеро Островное в Краснозерском районе, а также Озеро Горькое в Здвинском районе.

По данным регионального правительства, за 10 месяцев 2024 года туристический поток в Новосибирскую область составил 2,98 млн туристических поездок. Это превышает показатели 2023 года более чем на 30%. По данному показателю Новосибирская область занимает 1 место среди регионов Сибирского федерального округа и 8 место в Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что до 2030 года на территории Маслянинского района планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. Эти проекты вписаны в мастер-план развития туристического потенциала района. За счет них планируется увеличить турпоток в 2 раза.