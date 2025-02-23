В Новосибирской области стало больше должников по алиментам

В 2024 году на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службу судебных приставов по Новосибирской области поступило 1 485 тысячи исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов.

Как отметили в ведомстве, количество документов по алиментным платежам, которые поступили к приставам, за год выросло на 29,5%, возбуждено 1062 уголовных дела. За год приставы взыскали с должников 1,6 млрд рублей, что на 438 млн больше, чем в 2023.

Судя по итогам 2024 года, хуже новосибирцы также стали рассчитываться по кредитам перед банками. Рост исполнительных листов по этой категории должников составил 8%. По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», по итогам 2024 года просрочка по розничным кредитам новосибирцев превысила 24 млрд рублей и выросла на 13%. Также за год в регионе резко выросла просрочка по ипотеке.

При этом количество исполнительных листов на взыскание задолженности по заработной плате сократилось на 9%; по ЖКХ — на 2,2%. Напомним, начиная с 2025 года суд может выставить квартиру на торги, если долг по ЖКУ превышает 200-300 тысяч рублей, а само жилье не является единственным в собственности должника. Помимо этого, пени теперь будут рассчитываться на основе ключевой ставки ЦБ РФ, а при просрочке более двух месяцев возможно отключение воды и электричества.

По исполнительным производствам на имущество должников было наложено почти 10 тысяч арестов. В результате продажи их имущество в счет погашения задолженности в бюджет поступили 362 млн. руб. Почти 302 тысячи должников был временно ограничен выезд за пределы РФ. Для того, чтобы снять эти санкции новосибирцы заплатили более 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что почти полторы тысячи производств по долгам участников СВО прекращены в Новосибирске. Еще 21 тысяча — приостановлены.