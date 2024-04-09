Маслянинский район получит из федерального бюджета 8,4 млн рублей

Новосибирская область получит федеральные средства на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Принято решение о выделении дополнительных 8,4 млн рублей в 2024 году на комплексное развитие сельских территорий. Эти средства пойдут на строительство 2 жилых домов в Маслянинском муниципальном районе, — рассказал первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

По данным регионального правительства, за предыдущие годы в р.п. Маслянино реализовано более 30 мероприятий и более 14 программ и проектов на 3,3 млрд рублей.

Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 годах составляет около 2,3 трлн рублей.

Постановлением правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 525-п принята государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». В ее задачи входит обеспечение сельских жителей благоустроенным жильем, строительство объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, создание современного облика сел, развитие условий для занятости сельского населения, повышения его благосостояния.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области выделено более 511 млн рублей на борьбу с гепатитом С.