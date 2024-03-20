Новосибирской области выделено более 511 млн рублей на борьбу с гепатитом С

Новосибирская область в течение трех лет получит из федерального бюджета более 511 млн рублей на борьбу с гепатитом С. Соответствующее распоряжение подписано правительством РФ.

— С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, — говорится в документе.

Согласно распоряжению, в 2024 году регион получит 174, 6 млн рублей поддержки, в 2025 году — 170,9 млн рублей, в 2026 году — 165,6 млн. рублей.

Недавно о том, что Новосибирской области будут выделены средства говорил вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков. Это решение было принято комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. По его словам, на эти деньги можно будет купить лекарства для 2872 человек.

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки.